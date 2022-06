Serie A1 femminile, Bartoccini Fortinfissi: Nwakalor incassa la riconferma

Nella scorsa travagliata stagione si è segnalata come uno degli elementi più professionali al fine del raggiungimento della salvezza e la conferma non può che essere d'obbligo. Linda Nwakalor indosserà dunque la maglia della Bartoccini Fortinfissi Perugia anche per il 2022/23.

Per la centrale classe 2002 originaria di Lecco potrebbe prospettarsi un'estate densa di impegni, avendo ricevuto la convocazione al collegiale di Chiavenna (SO) che definirà le partecipanti ai Giochi del Mediterraneo che si svolgeranno a dal 25 giugno a martedì 5 luglio ad Orano in Algeria.

Malgrado la sua giovanissima età la carriera in nazionale di Linda è già di primo livello, avendo conquistato un oro all’Europeo Under-16 nel 2017 ed un altro lo scorso anno al Mondiale Under-20; poi gli argenti al Campionato Europeo Under-17 del 2018 ed al Mondiale Under-18 del 2019.

LE PRIME IMPRESSIONI DOPO IL RINNOVO

Nwakalor accoglie con grande gioia la decisione della club di Antonio Bartoccini: "Perugia mi è entrata da subito nel cuore, quindi non ci ho impiegato troppo a decidere. Mi sono trovata molto bene, sia per quanto riguarda la città sia parlando della società".

La prossima stagione non si preannuncia delle più semplici: "Ci sono stati davvero molti cambiamenti, dovremo lavorare fin da subito nel periodo di preparazione per diventare una Squadra, per poi pensare a come affrontare le altre. La nuova squadra è molto giovane, mi aspetto di crescere molto, io singolarmente ma soprattutto mi aspetto una crescita di squadra. Non vedo l’ora di conoscere tutte le mie nuove compagne e ritrovarmi con quelle che conosco già per iniziare a prepararci per il campionato".

Le avversarie saranno agguerrite: "Molte squadre hanno fatto molti cambiamenti, come anche noi, spingeremo tutte sicuramente per dare il meglio e ottenere risultati. Sicuramente sarà un campionato bellissimo, di alto livello, come alla fine è sempre stato il campionato italiano".

Il tutto sarà preceduto da un'estate azzurra: "Questi primi collegiali essendo anche con il gruppo delle più grandi sono stati un bello stimolo, ora che le altre sono partite per la VNL ci alleniamo tra di noi per alzare sempre di più il livello in allenamento per poi portarlo in competizione, ai giochi del mediterraneo e successivamente all’europeo di luglio".