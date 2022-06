Volley A1 femminile, Linda Nwakalor rappresenterà la Bartoccini ai Giochi del Mediterraneo

Altro bel risultato per Linda Nwakalor e più in generale per la Bartoccini Fortinfissi Perugia. La centrale, che compirà 20 anni il prossimo 17 settembre, è tra le dodici selezionate dal ct della nazionale under 21 che prenderà parte ai Giochi del Mediterraneo, in programma ad Orano (Algeria) dal 26 giugno al 2 luglio. Nella lista c'è anche l'ex Bintu Diop, che nella prossima stagione giocherà a Cuneo.

La comitiva azzurra, per la cronaca, è in trasferimento a Roma da dove partirà in giornata per la sede della rassegna, chiusa nel 2018 con un quinto posto.

IL CALENDARIO DELLE PARTITE - L'Italia affronterà nell'ordine Spagna (26 giugno), Turchia (27 giugno) e le padrone di casa dell’Algeria (28 giugno).

Il torneo prevede una fase eliminatoria a gironi (dal 26 al 28 giugno), i quarti di finale (30 giugno), semifinali (2 luglio) e finali per l’assegnazione delle medaglie (4 luglio).

Le Nazionali che perderanno le partite dei quarti di finale nelle giornate dell’1 e 2 luglio disputeranno le finali 5°-8° posto.

Le partite del torneo femminile saranno giocate nell’impianto Bir El Djir Sports Hall, mentre il torneo maschile, le semifinali e le finali (sia maschili che femminili) si svolgeranno all’Hammou Boutlèlis Sports Palace.

LA LISTA DELLE CONVOCATE

Palleggiatrici: Ilaria Battistoni, Francesca Bosio

Schiacciatrici: Sofia D’Odorico, Terry Enweonwu, Elena Perinelli, Emma Cagnin

Opposti: Bintu Diop, Giorgia Frosini

Centrali: Alessia Mazzaro, Linda Nwakalor, Federica Squarcini

Libero: Sara Panetoni