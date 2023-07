Nuovo libero per la Lucky Wind Trevi: Gaia Natalizia sbarca in Umbria

Secondo tassello per la Lucky Wind Trevi 2023-2024 che pian piano inizia a puntellare la squadra in vista della prossima stagione in Serie B1. Sarà Gaia Natalizia a difendere la seconda linea della squadra umbra. Classe 2003, nativa di Tricase in provincia di Lecce, muove i primi passi a Cutrofiano, società salentina come lei appunto. Nel 2021 vince lo scudetto Under 19 con l'Imoco Volley Conegliano. Nell'ultima stagione ha vestito i colori della Tenaglia Altino nel campionato di Serie B1, sfiorando la promozione in A2 al termine dei play-off contro la Narconon Melendugno. Sempre con le abruzzesi ha assaggiato la Serie A nella sfortunata stagione 2021-2022, in cui Altino è retrocessa in grande anticipo, un’esperienza comunque più che formativa. Per Trevi si tratta di un innesto giovane ma con una discreta esperienza nazionale, aspetto molto importante per una squadra pronta a ripartire profondamente rinnovata.