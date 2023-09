Pallavolo maschile, l'Intervolley Foligno rinuncia ufficialmente alla serie B e punta forte sul settore giovanile

Era nell'aria da settimane e la conferma è arrivata: l'Intervolley Foligno, dopo alcuni anni in cui ha provato senza successo a raggiungere la serie A malgrado i molti investimenti fatti, non parteciperà al prossimo campionato di serie B. L'obbiettivo sarà quello di una crescita della società mediante il settore giovanile.

Gli 80 ragazzi che lo compongono potranno giovarsi della supervisione di Mirco Giappesi, che lo scorso anno per un breve periodo ha guidato la prima squadra, e che è stato promosso direttore tecnico. Spetterà a lui gestire l'intero movimento, confermando la presenza a tutti i campionati U19, U17, U15, U13 (3x3 e 6x6) e, infine, il minivolley.

Queste le sue parole: "Sono molto soddisfatto del lavoro della passata stagione, la prima vera post-COVID, e con un numero così numeroso di atleti sono molto ottimista. Inoltre, da quest'anno sarò affiancato da nuovi, ma conosciuti elementi che mi aiuteranno nel lavoro a 360° con i vari gruppi e nello sviluppo di nuove iniziative. L'obiettivo è continuare il percorso sviluppato negli anni per portare un giorno risultati degni di questa città".

La composizione dello staff sarà di assoluto livello. A Giappesi verrà affiancato un cavallo di ritorno e cioè Alessio Aristei, un allenatore di vecchio corso che si occuperà principalmente della U19 e della serie D. Poi Fabio Piumi, recentemente promosso allenatore di terzo grado, che avrà il compito di organizzare tutte le attività giovanili e le varie iniziative, compreso il lavoro di promozione sportiva nelle scuole che caratterizza il lavoro di sviluppo del territorio folignate da più di un decennio.

Le parole del presidente

Quelle di Francesco Piumi, presidente dei Falchetti, sono state mosse sofferte ma ponderate: "Non è stato facile rinunciare a un campionato di prestigio come la serie B, ma era necessario per attuare al meglio le modifiche che permetteranno alla società di continuare a crescere sempre più forte. Con la rinnovata presenza di Mirco e i nuovi innesti di Alessio e Fabio, potremo finalmente puntare ad ottenere alcune soddisfazioni a livello regionale e nazionale, e infine essere riconosciuti come uno dei migliori vivai del panorama maschile".