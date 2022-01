Niente trasferta marchigiana per la 3M Perugia, coach Buonavita: "Peccato, avevamo lavorato bene"

Il Covid torna a condizionare la vita quotidiana e di conseguenza lo sport. Indirettamente ne fa le spese anche la, che si è vista rinviare la prima gara del 2022 in casa della. Alcune positività riscontrate tra la formazione marchigiana hanno costretto la Fipav a posticipare l’incontro programmato per l’8 gennaio a data da destinarsi.

“È un peccato – dichiara il coach biancorosso Eraldo Buonavita – perché in questi giorni abbiamo lavorato davvero bene ed eravamo pronti ad affrontare la sfida. Purtroppo ci troviamo ancora una volta di fronte a questa situazione, che complica la gestione della settimana e lo svolgersi del campionato. Ho dato un giorno di riposo alla squadra (giovedì) per poi riprendere con un doppio allenamento e il consueto programma. Ho detto alle ragazze di lavorare sempre con l’obiettivo di giocare la prossima partita senza farsi condizionare troppo da quello che ci succede intorno. La società sta monitorando costantemente la nostra salute e molte giocatrici hanno completato in questi giorni il terzo ciclo vaccinale”.

Saltata la sfida contro la De Mitri, valevole per l’undicesima giornata del campionato di serie B1, ora l’obiettivo di Pero e compagne è rivolto al 15 gennaio quando, Covid permettendo, saranno di scena a Chieti per la prima del girone di ritorno.