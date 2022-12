Volley A1 femminile, Bartoccini Fortinfissi: non è grave l'infortunio di Tori Dilfer

Non è stata una bella serata per la Bartoccini Fortinfissi Perugia e non solo per il risultato maturato sul campo. Lo 0-3 contro la Reale Mutua Fenera Chieri ha certificato ancora di più la crisi della squadra di Bertini, ai margini della zona retrocessione, ma c'è stato anche dell'altro: durante la partita, in uno scontro di gioco con una compagna, si è infortunata la palleggiatrice Tori Dilfer, costretta ad abbandonare il campo. Fortunatamente, come vedremo dalla seguente nota di stampa, trattasi di nulla di grave:

"La nostra palleggiatrice americana, a seguito dello scontro fortuito durante il match di ieri sera, ha riportato una cervicodorsalgia post traumatica, trauma da flesso estensione del rachide cervicale.

Gli esami strumentali sono tutti negativi, Tori necessiterà di un po’ di riposo nei prossimi giorni".

Ancora incerta la sua presenza nel boxing day della pallavolo femminile in programma in quel di Conegliano contro la squadra campione del mondo: dire che serva un'impresa per portare via punti dal PalaVerde è assolutamente riduttivo.