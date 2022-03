Vero Volley Monza - Bartoccini Fortinfissi Perugia, le probabili formazioni e dove seguirla in tv

Prima trasferta di marzo per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia, dopo quattro gare disputate al PalaBarton, Guerra e compagne troveranno ad attenderle dall'altra parte della rete la Vero Volley Monza per disputare la gara valida per la Ventiquattresima Giornata della Stagione 2021-2022 di Serie A1 Femminile. Le lombarde sono reduci dalla sconfitta di domenica scorsa contro Firenze (prossima avversaria delle "Magliette Nere" nel recupero di mercoledì 23) arrivata dopo oltre due ore di gioco per 3-2 a Palazzo Wanny. Tutt'altro clima per le umbre che invece si godono la felicità di una vittoria netta contro Casalmaggiore (3-0), in cui Guerra con 23 punti è stata la miglior realizzatrice ed ha ispirato tutto il gruppo a fornire una prestazione di assoluta qualità anche per Bongaerts, Havelkova e Melandri (quest'ultima MVP del match). Sarà sicuramente necessario bissare una tale prestazione vista l'alta caratura dell'avversario per continuare la rincorsa alla certezza della zona salvezza, in un quadro che al momento non preclude matematicamente l'accesso alla zona play-off.

Bintu Diop alla vigilia della partita contro la big. "Dovremo cercare di esprimerci al massimo come abbiamo fatto ieri sera, ci sarà poco tempo per prepararci alla gara contro Monza ma cercheremo di farlo comunque al meglio, dovremo dare il massimo anche contro di loro approfittando del viaggio per riposare. Dovremo affrontare una delle migliori tre squadre del campionato in casa loro, sicuramente non sarà una trasferta facile, però dobbiamo impegnarci per cercare di conquistare qualche punto".

Note e probabili formazioni

I precedenti

Quattro i precedenti tra le due formazioni, in tutti e quattro in favore delle ragazze allenate da coach Gaspari.

Le Ex

Nessuna ex in campo per Monza mentre in casa Bartoccini-Fortinfissi Perugia c'è Laura Melandri (Stagione 2018-2019) ed Helena Havelkova (Stagione 2017-2018).

Le probabili formazioni:

Bartoccini-Fortinfissi Perugia: Bongaerts, Nwakalor, Bauer, Melandri, Havelkova, Guerra. Libero: Sirressi.

Allenatore: Cristofani

Vero Volley Monza: Orro, Davyskiba, Danesi, Candi, Stysiak, Gennari. Libero: Parrocchiale.

Allenatore: Gaspari



Arbitri: Sergio Giacobacci, Gianluca Cappello



In diretta su Volleyball World TV

Il fischio d’inizio è fissato per domani domenica 19 marzo 2022 alle ore 17.00

La gara sarà visibile in diretta streaming su www.volleyballworld.tv.