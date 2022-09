L'Italia sul tetto del mondo dopo 24 anni, Perugia si coccola i suoi gioielli Giannelli e Russo

C'è l'orgoglio di poter dire "giocano con noi" nel mondiale appena concluso nel migliore dei modi per i colori azzurri. Un trionfo, 3-1- in casa della Polonia, che porta la firma di capitan Simone Giannelli, palleggiatore, migliore della competizione nel suo ruolo, premiato anche come miglior giocatore di tutto il torneo. Un tripudio che esalta ancora di più i tifosi di Perugia che scalpitano per vedere la sua numero 6 sul parquet del Pala Barton. E con Giannelli, Perugia e i sirmaniaci festeggiano, doppiamente, con il centrale Roberto Russo.

Coppia d'oro che fa sognare i tifosi bianconeri e fa crescere ancora di più l'attesa per un campionato tutto da vivere. Intanto è tempo di applausi e di festeggiamenti. La Nazionale oggi sarà ricevuta dal presidente Mattarella. I sirmaniaci continuano a gongolare e sognare.