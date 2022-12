Mondiale per Club, la finale è Perugia-Trento: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Si gioca per il tetto del mondo. È arrivato il momento della finale al Mondiale per Club in corso di svolgimento a Betim, sobborgo di Belo Horizonte. Tra poche ore in campo per l’ultimo atto della competizione la Sir Safety Susa Perugia e la Trentino Itas, una sfida tutta italiana che assegnerà il titolo di campione del mondo per club.

Fischio d’inizio al Ginasio Poliesportivo Divino Braga di Betim alle ore 16 in Brasile, le 20 in Italia, chi vice alza al cielo il trofeo.

Mondiale per Club, la finale è Perugia-Trento: il punto

Seduta video stamattina, pranzo e poi subito partenza per Betim. È questa la veloce preparazione bianconera al match. Coach Anastasi farà il punto con i suoi collaboratori sulla condizione generale dei Block Devils per decidere i sette di partenza. In questo Mondiale il tecnico bianconero ha utilizzato gran parte della rosa a disposizione, oggi pomeriggio un possibile 6+1 potrebbe essere quello con Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Flavio e Russo coppia di centrali, Leon e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

La Trentino Itas è formazione assai nota per Perugia, così come gli uomini di coach Lorenzetti conoscono molto bene Leon e compagni. Il tecnico trentino non dovrebbe apportare modifiche alla formazione tipo con la quale ha iniziato tutti i match di questo Mondiale. Vedremo pertanto al via Sbertoli in regia, Kaziyski in diagonale, Podrascanin e Lisinac al centro, Michieletto e Lavia schiacciatori di posto quattro e Laurenzano a comandare la seconda linea.

Due grandi squadre che fanno della battuta ed in generale della fase break un loro importante punto di forza, tanti grandi campioni in entrambe le metà campo, cinque campioni di mondo con l’Italia di De Giorgi con Giannelli e Russo da una parte, Sbertoli, Michieletto e Lavia dall’altra, quattro ex (Podrascanin per Trento, Giannelli, Solè e Colaci per Perugia), cinquantesima sfida tra le due società, due grandi allenatori italiani doc. Difficile trovare ingredienti più saporiti. Anzi, uno ce n’è: oggi si gioca per il titolo Mondiale.

Mondiale per Club, la finale è Perugia-Trento: dove vedere la partita in diretta

Copertura televisiva Sky Sport con diretta TV a partire dalle ore 20 su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) con la telecronaca di Stefano Locatelli ed il commento tecnico di Andrea Zorzi. Diretta streaming invece sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire sempre dalle ore 20. La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa del Ginasio Poliesportivo Divino Braga di Betim, racconterà live Perugia-Trento sui canali social della società bianconera.

Mondiale per Club, la finale è Perugia-Trento: le probabili formazioni

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli-Rychlicki, Russo-Flavio, Leon-Semeniuk, Colaci libero. All. Anastasi.

TRENTINO ITAS: Sbertoli-Kaziyski, Podrascanin-Lisinac, Michieletto-Lavia, Laurenzano libero. All. Lorenzetti.