Bartoccini Fortinfissi Perugia, tutto confermato: Melandri torna a Casalmaggiore

Poco più di un mese fa il suo messaggio su Instagram aveva lasciato intendere che sarebbe andata effettivamente così, in data odierna è arrivata l'ufficialità. Laura Melandri, tra le protagoniste di questa sofferta salvezza, farà ritorno nella società di provenienza, vale a dire la Trasporti Pesanti Casalmaggiore.

La centrale classe 1995 nativa di Lugo (Ravenna) vestirà nuovamente la casacca rosa dopo averlo fatto due stagioni or sono: la società cremonese, che nel 2015 ha conquistato uno storico scudetto e l'anno successivo ha chiuso il ciclo con la vittoria della Champions, non ha fatto mistero di voler tornare ai fasti di un tempo e ha scelto dunque proprio la giocatrice ex Perugia, che indosserà la maglia numero 9, come una delle pedine importanti per il rilancio.

Questo pomeriggio Laura, insieme ad Ellen Braga, una delle atlete confermate, è stata presentata alla stampa e ai tifosi nella prestigiosa cornice della Canottieri Eridanea di Casalmaggiore. Queste le sue parole al sito ufficiale del club lombardo: "Sono felicissima di tornare a Casalmaggiore perché, anche se ci sono stata solo un anno, mi sono trovata benissimo…mi sono sentita accolta da subito nella grande Famiglia Vbc e non vedo l’ora di iniziare per rivedere tutti voi. Ringrazio la società e lo staff per avermi voluto in questo progetto di cui condivido e appoggio in pieno l’ambizione. Il campionato italiano è una lotta ogni partita e ci auguro di riuscire a esprimere al massimo il nostro potenziale per arrivare il più in alto possibile, vi aspetto in Baslenga a presto!".