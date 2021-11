Bartoccini Fortinfissi Perugia, Margherita Gibin convocata allo stage del CQN

Grande soddisfazione per la convocazione di Margherita Gibin allo stage del CQN in programma a Milano dal 21 al 23 novembre.

Il Direttore Tecnico delle Attività Giovanili femminili Marco Mencarelli, ha voluto con se la giovane palleggiatrice in forza alla Bartoccini-Fortinfissi Perugia (che in sinergia con School Volley Perugia ha creato un progetto per valorizzare i giovani talenti del centro Italia disputando sia il campionato di B2 che quello di Under-18), insieme alle migliori promesse d'Italia provenienti dai settori giovanili di: Imoco, Volleyrò, Chieri, Novara e Monza per citarne alcune.

Nello specifico gli stage del CQN sono indetti dai direttori tecnici della Federazione Italiana Pallavolo per monitorare le giovani promesse del volley italiano e dunque tenerli in considerazione per l'inserimento nelle nazionali juniores, nella tre giorni del Centro Federale Pavesi le ragazze saranno attentamente visionate dai tecnici federali per valutarne il livello, un viatico essenziale per iniziare il percorso che porta ad arrivare ad indossare la maglia azzurra come ad esempio Gaia Guiducci e Linda Nwakalor che nella scorsa estate hanno conquistato il titolo Mondiale Under-20.

La quindicenne alzatrice nata ad Arezzo manifesta così la sua soddisfazione. "Sono rimasta molto contenta quando ho saputo della mia convocazione alle qualificazioni nazionali. Avrò l'opportunità, anche se per pochi giorni, di far vedere quello che so fare e di mostrare le mie potenzialità"