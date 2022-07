Luna Gidere Ba torna ad essere una giocatrice della Lucky Wind Trevi

La Lucky Wind Trevi comunica il ritorno tra le proprie fila di Luna Gidere Ba. Classe 2001, aveva lasciato la compagine umbra nel 2021 da campionessa Regionale Under 18 per iniziare un’esperienza in Emilia Romagna. Esperienza che metterà a disposizione per questa nuova avventura che la vedrà protagonista nel suo ruolo di opposto in una serie B1 sempre di più competitiva. Per la società, Luna rappresenta l’ennesima dimostrazione che, l’investimento che viene fatto nel settore giovanile, viene ripagato con la possibilità di vedere le proprie ragazze protagoniste con la prima squadra.

Le prime impressioni raccolte dalla giocatrice danno il senso della voglia della ragazza di ritornare a giocare per la squadra che l’ha formata e lanciata: “Le motivazioni che mi hanno spinto a tornare a Trevi sono molteplici. Il clima di serenità e la voglia di lavorare bene insieme sono tra le prime. Sicuramente ho ancora molto da imparare e credo che questa società me ne dia la possibilità. Sono felicissima di tornare tra vecchie e nuove conoscenze e non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza con la Lucky Wind Trevi”.