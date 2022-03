Lucky Wind Trevi, parla la giovanissima Pioli: "Siamo brave a rimanere sempre concentrate"

Al rientro in palestra per iniziare la settimana corta di lavoro (mercoledì si gioca nuovamente), il clima non può che essere quello dei giorni migliori per la Lucky Wind Trevi. Oltre alla terza vittoria consecutiva di campionato c’è stato anche il raggiungimento della seconda posizione di classifica che dà accesso ai play off. Tra le novità positive dell’ultima giornata di campionato c’è stato quello del debutto della giovanissima Rachele Pioli, classe 2005, nel ruolo di centrale; lei che ha sempre giocato come schiacciatrice. Nei commenti raccolti post partita, sia nelle parole di mister Sperandio, sia in quelle di Rachele, emergono l’importanza della vittoria contro De Mitri e al difficile scontro di mercoledì nella tana di Castelfranco per confermare il 2° posto in graduatoria.

Queste le parole dell’allenatore: “Soddisfazione per aver centrato un altro risultato positivo e, direi, per averlo ottenuto forse con meno difficoltà rispetto alla gara d’andata. Nonostante i problemi di organico che abbiamo e che la squadra sta dimostrando comunque di saper gestire. Adesso tutta la concentrazione va a questo doppio confronto con Castelfranco: sappiamo il loro valore, sappiamo di dover giocare 2 gare molto difficili. Iniziamo intanto dalla prima partita con tutta l’attenzione, la concentrazione ed il carattere possibile”.

Questo è invece il commento di Rachele Pioli: “Siamo state tutte molto brave, in un momento di emergenza come quello di sabato a rimanere concentrate e fare bene. Per me è stato complicato all'inizio adattarmi in questo ruolo, ma credo sia stata una grande opportunità per crescere; le mie compagne mi sono state molto vicine durante tutta la gara, guidandomi e dandomi consigli. Sono soddisfatta della gara che abbiamo giocato sia a livello di squadra che individuale. Ora ci aspettano due gare molto importanti contro Castelfranco, che sono sicura affronteremo con la giusta grinta ed entusiasmo”.