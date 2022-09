La Lucky Wind Trevi al tradizionale open day delle cartiere cittadine

Sarà sabato 24 settembre, quindi domani, il giorno del tradizionale appuntamento dell’Open Day delle Cartiere di Trevi. Si apriranno le porte della cartiera al pubblico e verranno mostrate tutte le fasi del riciclo della carta, entrante come rifiuto ed uscente come prodotto di nuova utilità. E come ogni anno saranno le ragazze della Lucky Wind Trevi a presenziare a questo importante evento, chiamato anche #cartacircuito. Dal 2018 questa partecipazione viene vista come una sorta di augurio per l’inizio del campionato previsto da lì a un paio di settimane dopo.

Sarà la conclusione di un weekend che inizierà nella giornata odierna a Moie, dove la Lucky Wind affronterà, in un allenamento congiunto, le padrone di casa dell’ASD Clementina Volley. Per quel che riguarda il prossimo campionato di B1 femminile, invece, la squadra di coach Ricci dovrà attendere ancora qualche giorno. Il debutto di Trevi è in programma per sabato 8 ottobre al PalaRuscello di Imola per affrontare la CSI CLAI. L’esordio casalingo, invece, è previsto per la settimana successiva (sabato 15 ottobre 2022) quando in Umbria arriverà un’altra avversaria emiliana, la neopromossa Pallavolo San Damaso.