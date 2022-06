Lucky Wind Trevi, conferma più che meritata per Alessia Lillacci

La ASD Trevi Volley comunica di aver raggiunto l’accordo con la giocatrice Alessia Lillacci per la stagione 2022-2023. È fresca autrice di un’ottima stagione, la sua prima in assoluto in serie B1, ha dimostrato fin da subito tutto il suo talento, approcciando nei migliore dei modi la categoria. Il suo rendimento in crescendo, per tutta la stagione, unito alla grinta e determinazione ha fatto di Alessia un punto di riferimento importante per le compagne. Tutte queste considerazioni, hanno portato la dirigenza trevana a proporre ad Alessia di restare un altro anno all’interno della squadra, con l’obiettivo di migliorare ancora di più le sue prestazioni.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Alessia Lillacci all’indomani della conferma ufficiale: “Sono grata a Trevi di aver rinnovato la fiducia nei miei confronti e non vedo l’ora di poter ricominciare per toglierci insieme qualche soddisfazione. Il progetto è ambizioso e i presupposti sono motivanti, inoltre poter ritrovare qualche compagna dello scorso anno mi rende ancora più convinta della scelta fatta. Sono sicura che riusciremo a lavorare bene e con la giusta carica per la prossima stagione!”.