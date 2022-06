Lucky Wind Trevi, importante conferma per capitan Capezzali

La ASD Trevi Volley comunica di aver trovato l’accordo per la conferma dell’opposto Alessandra Capezzali per la stagione 2022-2023. Dire Alessandra Capezzali è come dire Trevi: la ragazza è cresciuta nel vivaio della società, da anni è capitano della squadra ed è sempre stata il punto di riferimento per le compagne sia dentro, sia fuori dal campo. Ha anche la capacità di prendersi le responsabilità in campo, per trascinare le compagne nei momenti che contano, come è successo varie volte l’anno scorso.

Queste le sue prime parole, dopo l’ufficialità della conferma: “Sono felice della fiducia della società. Devo tanto a questa società che mi ha fatto crescere e, per me è motivo di orgoglio poter indossare questa maglia anche per l’anno prossimo. Come sempre fatto, cercherò di dare il massimo per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società. Per concludere, un ultimo pensiero va a mister Gian Paolo Sperandio. Lo ringrazio tantissimo per quello che ha fatto per me in questi anni e, gli auguro il meglio per il suo futuro”.