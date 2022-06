Lucky Wind Trevi, trovato l'accordo per la conferma della palleggiatrice Benedetta Giordano

Trevi Volley comunica che, per la stagione 2022-2023, ha raggiunto un accordo per la conferma della palleggiatrice Benedetta Giordano. Nel corso della sua prima stagione con la maglia trevana, quella appena terminata, è stata subito in grado di creare un feeling sia con la squadra, sia con i propri tifosi. Fin dai primi allenamenti, infatti, ha fatto emergere le sue qualità di vera condottiera, maniaca del lavoro in palestra, rivelandosi fondamentale con il suo esempio e la sua dedizione per la nascita e la crescita di un gruppo giovane. Anche le sue prestazioni individuali sono cresciute durante la stagione, andando spesso a referto con punti pesanti che hanno contribuito alle vittorie della squadra.