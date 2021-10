Concentrata e convincente: la Lucky Wind Trevi batte 4-0 Trestina

Buona prestazione dellanell’allenamento congiunto giocato nella serata di martedì contro Trestina, squadra militante in. La partita si è mantenuta su livelli agonistici interessanti, con momenti di scambi di grande intensità, con Trevi che ha mostrato una crescita sia a livello fisico sia a livello di intesa tra reparti, riscattandosi dopo le due sconfitte patite negli ultimi test. Da sottolineare la buona prestazione offerta dalle ragazze under 18 trevane tutte schierate per l’intera durata del: tutti segnali positivi per le partite che conteranno.

Il sestetto iniziale mandato in campo da mister Sperandio è stato composto da Giordano in palleggio, capitan Capezzali opposto, Tiberi e Borelli centrali, Castellucci e Patasce sulle ali e Lillacci libero. Ultimo allenamento congiunto prima del week end sarà quello che vedrà la Lucky Wind impegnata in trasferta sul campo di Castelbellino venerdì prossimo.

LUCKY WIND TREVI- TRESTINA 4-0 (30-28; 25-22; 25-14; 25-22)

LUCKY WIND TREVI: Giordano 3; Bosi; 1; Capezzali 14; Patasce 18; Castellucci 15; Tiberi; 7; Borelli 9; Pioli 6; Pizzi 3; Radi 1; Princess Ndulue; Lillacci L1; Coresi L2. All. Gian Paolo Sperandio; 2° All. Albino Bosi

TRESTINA: Mancini 7; Gambi 1; Vincenzi 5; Giunti 12; Cicogna 13; Tarducci 13; Iacobbi 8; Gallina 2; Gambi 2; Montanacci 1; Farneti; Meucci; Cesari L1; Andreoli L2. All. Merli