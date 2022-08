Volley B maschile, Marco Lucarelli schiaccerà per l'Edottorossi Foligno

La Rossi Ascensori Foligno va sul sicuro ed ingaggia, per integrare il reparto schiacciatori, Marco Lucarelli (1996). Alto 190 cm ed originario di Sora, l'ultimo arrivato in casa biancoazzurra porterà in dote diverse qualità, come ad esempio un servizio insidioso e una ricezione efficace.

Malgrado l'età ancora giovane Marco può vantare un'esperienza importante in ambito pallavolistico, specie con la squadra della sua città in cui ha militato dal 2014 al 2018 e con la quale ha disputato la Superlega nell'ultima stagione. Poi il passaggio in serie A2 ad Alessano seguito a quello in B con la Sir Safety Monini Perugia ed in A3 con Sabaudia e Aurispa Libellula Lecce, dove è stato alle dipendenze con Mister Grezio per la prima parte della scorsa stagione, che ritroverà dunque in Umbria per quella che sta per iniziare.

Queste le prime parole ufficiali del giocatore rese all'ufficio stampa del club: "Sono molto contento di venire a fare parte di questo gruppo in un paese che mi fa sentire come a casa. Non vedo l'ora di cominciare e conoscere tutta la squadra e i membri dello staff per iniziare a lavorare sodo in vista dell'inizio del campionato..ringrazio la società Intervolley Foligno e coach Grezio per questa opportunità e la fiducia nei miei confronti: darò il massimo per la squadra dal primo all'ultimo momento che avremo a disposizione".

Così invece si esprime mister Fabrizio Grezio: "Conosco Marco molto bene e lo seguo da diversi anni, infatti anche nella scorsa stagione lo avevo voluto con me: è completo e darà equilibrio alla squadra nel suo ruolo, ci tiene molto a dimostrare quello che vale, con impegno e costanza. Credo che la scelta sia stata azzeccata e che quest’anno sia per lui quello in cui consacrerà definitivamente il suo valore".