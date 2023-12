Superlega, Lorenzetti striglia la Sir: "L'atteggiamento non era quello che mi aspettavo"

Dopo la sbornia mondiale la Sir Susa Vim Perugia si è rituffata nel campionato di serie A1 ma ha dovuto tornare ad assaporare il gusto amaro della sconfitta. L'Itas Trentino, al termine di un match risultato molto più equilibrato di quanto non dica il risultato, è riuscita a conquistare il risultato pieno e il primato in classifica. Ma soprattutto ha mostrato una maggiore grinta nei momenti decisivi, come ad esempio nel quarto set, dove era sotto 15-10, scongiurando la coda del tie break.

La cosa non è per niente piaciuta al coach Angelo Lorenzetti, che da allenatore meticoloso qual'è non le ha certo mandate a dire:

"Il punteggio finale dice che abbiamo lottato, l’atteggiamento in campo però non era quello che avevamo preparato. Questa era una partita importante che ci fa fare un bagno nel “mare del normale” sia a livello individuale che di squadra. Le occasioni ci sono state, penso al primo set e penso al quarto nel quale le battute di Michieletto hanno ricucito il break di vantaggio che avevamo, ma poi abbiamo avuto due palle per fare punto giocate con poca cattiveria e poca lucidità. Certamente siamo stati attaccati al match, ma per tutta la partita non eravamo quello che dovevamo essere per una gara così importante. Questi episodi e questi cali di tensione è bene analizzarli perché qualcosa ci può stare, ma una partita così va giocata in un altro modo. È chiaro che, se non sono riuscito a trasmettere questo, la colpa prima di tutto è mia, però può essere una giornata importante perché ci può far capire delle cose. Siamo un pochino in emergenza, non vuol dire che abbiamo perso per questo, ma vuol dire che, quando c’è la possibilità di fare punti, bisogna farli perché poi non si sa se questa emergenza aumenta".

Si decide tutto a Santo Stefano, ma le speranze non sono molte

Una premessa è d'obbligo: non è un dramma non terminare il girone in testa. Il secondo posto è già matematico in quanto Piacenza, terza, non può raggiungere i Block Devils, avanti per il maggior numero di vittorie. Il quarto di Coppa Italia sarebbe comunque almeno sulla carta abbordabile (si giocherebbe davanti al proprio pubblico in gara unica con la settima classificata), ma è chiaro che perdere il titolo di inverno sul filo di lana, soprattutto visto il modo in cui si è sviluppato il match di ieri, darebbe fastidio e non poco.

Non tutto però è perduto: nel giorno di Santo Stefano la Sir ospiterà al PalaBarton Milano, squadra sempre insidiosa e che i tifosi bianconeri ricordano bene, Trento invece giocherà a Padova. Il turno è favorevole agli uomini di Fabio Soli, a cui basta una vittoria con qualunque risultato per chiudere in testa. Perugia invece non può non provarci...