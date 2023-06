Volley A2 femminile, la Bartoccini Fortinfissi sceglie il secondo libero: Alessia Lillacci

Consumatosi in giornata l'addio di Chiara Rumori la Bartoccini Fortinfissi Perugia ha comunicato a stretto giro di posta il suo sostituto. Si tratta di una perugina purosangue, vale a dire Alessia Lillacci, classe 1999, che affiancherà dunque Imma Sirressi nel ruolo di libero.

Alta 167 cm, i suoi inizi di registrano nella Grifo Volley Perugia per poi passare dal 2014 al 2020 al Volley Ponte Felcino con cui trova l'esordio in Serie B2. Nella Stagione 2020/2021 passa al Trestina Volley, mentre in quella successiva arriva la chiamata del Trevi Volley con cui arriva anche l'esordio in B1 rimanendovi fino alla scorsa stagione. Oggi infine l'approdo alla Bartoccini Fortinfissi Perugia.

Le prime impressioni

Alessia appare entusiasta per questa possibilità che le si è prospettata: "La scelta per me ovviamente è stata facilissima e velocissima dato che il DS Ambroglini è stato molto chiaro ed esplicativo su quali sono le ambizioni e la struttura del progetto per questa stagione. Da parte mia era difficile dire di no, avere l’opportunità di esordire in Serie A non capita tutti i giorni, figurati se poi capita con la squadra della città in cui sono nata, in cui ci sono i miei cari, dove vado all’università, diciamo che ho colto al volo l’opportunità".

Sugli obbiettivi per la prossima stagione: "So che il campionato di Serie A2 è molto lungo e molto difficile e che le ambizioni della Bartoccini-Fortinfissi Perugia sono molto alte, mi auguro di trovare un bel gruppo, così per cominciare potremo lavorare bene in palestra con tranquillità, per poi finire raccogliendone i frutti nelle giornate di Campionato. Per me sarà il primo anno in Serie A2 come dicevo quindi per me ci sarà molto da imparare sia a livello tecnico che dal punto di vista dell’attitudine mentale, ovviamente cercherò di prendere tutto quello che riuscirò ad apprendere dalle mie compagne, da chi ricopre il mio stesso ruolo (Imma Sirressi ndr) che sicuramente non ha bisogno di presentazioni, dallo staff tecnico e da quello dirigenziale, è un ambiente che può dami molto quindi sarò a disposizione con il massimo impegno e per cercare di dare il mio contributo".

Per una perugina Doc come Alessia deve essere un onore indossare questa maglia e calcare questo palcoscenico: "Sicuramente poter giocare ad alto livello in un ambiente dove sono cresciuta e vicino ai miei amici e familiari non è scontato ma è anzi una grande opportunità, poterlo fare mi rende molto felice ed è sicuramente uno stimolo in più, ho sempre giocato in Umbria nelle categorie minori che vanno dalla C alla B1 e devo dire che nella nostra regione si respira una bella pallavolo, quindi poterlo fare a livelli così alti è motivo d’orgoglio per me e per le persone che mi vogliono bene. Sono sempre stata una fan della squadra, anche anno scorso quando potevo venivo a vedere le partite da tifosa, a pensare che ora sarò li per giocare mi regala un bel mix di emozioni, devo ancora realizzare la cosa, non vedo l’ora di cominciare e di conoscere tutte quante le mie compagne ed i tifosi, sperando di riuscire insieme a toglierci qualche soddisfazione".