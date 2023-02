Coppa Italia, Leon pronto a caricarsi sulle spalle la Sir: "Siamo in grande condizione"

Ultimi accorgimenti al PalaBarton per la Sir Safety Susa Perugia.

Lavoro fisico in sala pesi stamattina per i ragazzi del presidente Sirci, oggi pomeriggio invece ultima seduta tecnica a Pian di Massiano prima della partenza alla volta di Roma dove sabato e domenica andrà in scena la Final Four della Del Monte® Coppa Italia.

Domattina la squadra viaggerà verso la Città Eterna e nel pomeriggio svolgerà la rifinitura pregara al Palazzetto dello Sport di Roma, teatro dell’evento. Sabato pomeriggio alle ore 15:30, con diretta TV su Raisport, la semifinale contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Prima di salire sul pullman con direzione Roma, parlano il tecnico Andrea Anastasi ed il capitano Wilfredo Leon.

“Sono soddisfatto del percorso di preparazione della squadra alla Final Four”, dice Anastasi. “Abbiamo lavorato molto bene nell’ultimo mese e non solo negli ultimi giorni, abbiamo tenuto alto il livello degli allenamenti ed abbiamo continuato nel frattempo a vincere che sono due cose molto importanti. Penso che siamo in buone condizioni per poter affrontare al meglio la Final Four. Affronteremo Piacenza in semifinale e ribadisco la mia idea che si tratta di una squadra costruita in maniera meravigliosa. Hanno avuto molta sfortuna sotto forma di parecchi problemi da un punto di vista fisico e per questo non sono mai riusciti ad avere una certa continuità. Ma Piacenza è certamente una squadra molto temibile che può vincere la Coppa Italia e lo sappiamo benissimo. Sarà una partita delicatissima, la stiamo preparando con grande attenzione come certamente faranno loro, cercheremo di giocare al meglio e di sfruttare quelle che sono le nostre conoscenze del loro gioco. Sono infine felicissimo di partecipare a questa Final Four. A Roma avevo giocato il mondiale del 2010 come allenatore della nazionale italiana e tornare in quel palazzetto mi riempie di gioia”.

“Penso che sia fisicamente che mentalmente stiamo molto bene”, conferma Leon. “Abbiamo avuto un periodo nel quale abbiamo potuto lavorare parecchio su tante cose, mi sento molto bene e tutta la squadra è in grande condizione per questa Final Four. Cosa potrà fare la differenza contro Piacenza? In questo tipo di eventi chi sarà più concentrato avrà la meglio. In semifinale affrontiamo un avversario tosto e lo sappiamo molto bene. Loro hanno grandi qualità in battuta e sono ottimi muratori, dovremo essere intelligenti in attacco e tenere in ricezione. Torno in un palazzetto dove qualche anno fa ho vinto la Champions con Kazan (era il 2017, in finale proprio contro Perugia, ndr). Voglio riprovare a vincere ancora a Roma e stavolta con la Sir, non vedo l’ora di essere lì per vedere il muro bianco dei nostri tifosi e ovviamente faremo di tutto per cercare di alzare la coppa”.