Superlega, fine del tormentone: Leon resta alla Sir anche la prossima stagione

Dopo un breve periodo di pausa Wilfredo Leon torna in nazionale. Il capitano della Sir Safety Susa Perugia fa parte dei convocati del ct Nikola Grbic (ex tecnico bianconero) per la seconda tappa della VLN in programma a Rotterdam e si esaurirà con la sfida contro gli azzurri di Fefè De Giorgi.

Nelle ultime ore però c'è stato spazio per alcune dichiarazioni importanti del suo agente Georges Matijasevic, che su Instagram ha parlato anche del futuro del proprio assistito:

"Rotterdam, day 2. Tutte le squadre si stanno preparando ed è il ritorno di @wilfredo_leon_official con la NT Poland! È anche il momento di congratularsi con la tripla mamma e papà Leon!

Per quanto riguarda il gioco, l’obiettivo per questa estate è qualificarsi per le Olimpiadi ed eccellere nei campionati europei!

Per quanto riguarda il club, e nonostante molte voci….Leo sarà giocatore del Perugia per 23/24 stagione!"

Proprio l'ultima riga è quella più significativa: Leon dunque resterà in bianconero per la sesta stagione consecutiva. Sperando naturalmente sia quella giusta affinchè questa squadra possa tornare a vincere lo scudetto, obbiettivo imprescindibile data l'assenza, dopo tanti anni, dei Block Devils nelle competizioni europee.