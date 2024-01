Superlega, Leon - Sir: sarà addio a fine stagione

I mesi che mancano al termine della stagione 2023/24 saranno gli ultimi di Wilfredo Leon con la maglia della Sir Susa Vim Perugia. L'ipotesi, già ventilata nei giorni scorsi, è stata in pratica confermata dal diretto interessato nella parte finale della trasmissione Golden Set, andata in onda ieri in prima serata su Umbria Tv.

Ma entriamo nel dettaglio. A domanda specifica il capitano ha risposto così: "Dove mi vedo il prossimo anno? Dove avrò la possibilità di creare una nuova storia. Di certo continuerò a scriverne un altro frammento". A togliere tutti i dubbi è stata l'ultima perentoria affermazione: "Se questo accadrà in un altro posto? Sì".

Il matrimonio tra la Sir e la società del presidente Sirci, che dunque non ha esercitato l'opzione di rinnovo anche per il 2024/25, è dunque destinato a chiudersi al cento per cento. Una notizia che sicuramente non farà piacere ai tifosi, che sperano che il fuoriclasse caraibico possa tornare presto in campo per congedarsi nel miglior modo possibile da loro. Magari regalando il secondo scudetto della storia dopo quello conquistato nel 2018, pochi mesi prima del suo sbarco in Italia.

Dove Leon giocherà la prossima stagione non è ancora dato saperlo, ma è già aperta la caccia al sostituto, con il club di Pian Di Massiano che avrà il non piccolo vantaggio di compiere le adeguate valutazioni. Tra i profili più accreditati c'è quello del connazionale Aleksander Sliwka, classe 1995, recentemente campione d'Europa sia con la nazionale che con la sua attuale squadra di appartenenza, lo Zaksa. E a quanto pare si tratta di una pista concreta...

A quando il rientro?

Prima di pensare come sarà la Sir del futuro c'è però da affrontare il presente. Da domenica prossima, quando al PalaBarton arriverà la Lube Civitanova per uno contro importante per la classifica, a maggio sarà un susseguirsi di impegni importanti, con altri due trofei in palio, ovvero la Coppa Italia e lo Scudetto.

L'interrogativo più ricorrente è il seguente: quando tornerà in campo Wilfredo Leon? Il numero 9 è assente da ottobre, ovvero quando i Block Devils hanno vinto la Supercoppa strappandola alla Lube con una clamorosa rimonta. Ecco la sua risposta: "Non so quando questo possa avvenire. Sarò in campo quando lo deciderà Dio, prima di tutto, e quando le condizioni del mio corpo lo permetteranno". Sulle sue condizioni: "Come mi sento? Bene. Sto facendo il possibile per poter giocare tra metà e fine campionato".

Sembrano dunque cadere le possibilità che Leon possa prendere parte alla Final Four di Coppa Italia del 27 e 28 gennaio a Bologna. Sembrano, perchè con campioni di questa portata tutto può succedere. E di certo la Sir, in questi mesi, avrà ancora bisogno di lui.