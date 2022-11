Volley A1 femminile, Bartoccini Fortinfissi Perugia - Volley Bergamo 1991: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Dopo il tie-break della di domenica si torna subito ancora al PalaBarton per accogliere la Volley Bergamo 1991, formazione che dopo la scorsa stagione ha intrapreso un forte lavoro sul mercato durante l’estate riuscendo a costruire un roster di buona qualità, con giocatrici come Butigan, Frosini, Gennari e Cangin (tutte a Conegliano nelle ultime tre stagioni), o buone promesse come Lanier e Da Silva, dunque una partita non facile da preparare per coach Bertini che comunque, può dirsi incoraggiato dalla determinazione mostrata dalle sue ragazze nel riprendere una gara che, dopo il vantaggio iniziale, sembrava destinata ad andare in favore delle piemontesi di Pinerolo. Le due ore e venti di gioco sono state sicuramente un carico importante per le gambe delle giovani atlete in maglietta nera ma che comunque possono contare appunto sulla gioventù per recuperare la condizione quanto prima, per dare vita ad un’altro scontro veramente importante vista la posizione in classifica in quanto le due formazioni sono separate da un solo punto (7 Bergamo contro i 6 della Bartoccini-Fortinfissi Perugia) frutto per entrambe di due vittorie e quattro sconfitte.

Le Probabili formazioni

Bartoccini-Fortinfissi Perugia: Dilfer, Samedy, Polder, Bartolini, Lazic, Gardini. Libero: Armini.

Allenatore: Bertini

Volley Bergamo 1991: Gennari, Da Silva, Butigan, Stufi, Lanier, Cangin. Libero: Cecchetto.

Allenatore: Micoli

Arbitri: Massimo Florian, Dominga Lot.

I precedenti

Due i precedenti tra le due formazioni visto il passaggio di club per le bergamasche la scorsa stagione, con la vittoria sempre andata in favore di quest’ultime.

Le Ex

L’unica ex si trova tra le fila ospiti ed è il libero Giada Cecchetto (fresca di Laurea Magistrale la scorsa settimana), a Perugia nelle Stagioni 2019-2020 e 2020-2021.

I biglietti per il match

I biglietti saranno in vendita al PalaBarton il giorno della gara a partire dalle ore 19.15 ed in prevendita su Liveticket.it al link www.liveticket.it/bartocciniperugia

In diretta su VolleyballWorld TV

Sarà possibile seguire la gara in diretta streaming su volleyballworld.tv e per tutti i tifosi che useranno il codice sconto BARFOR10 al momento della sottoscrizione dell'abbonamento uno sconto del 10% sull'importo.