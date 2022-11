Volley A1 femminile, Cuneo Granda Volley - Bartoccini Fortinfissi Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Dopo la sconfitta casalinga contro Bergamo è tempo di andare a cercare riscossa in trasferta in quel di Cuneo. Lazic e compagne troveranno dall'altra parte della rete la Cuneo Granda Volley dell'ex Bintu Diop. Una gara in cui ci sarà sicuramente da lottare viste le posizioni in classifica di entrambe, con due soli punti di differenza a separare le squadre. I trend sono diametralmente opposti, Cuneo lanciata dalle vittorie su Firenze e Macerata, mentre Perugia deve ritrovare la bellezza mostrata nelle gare contro le big dove non hanno avuto timori reverenziali ed hanno fatto vedere le qualità del loro sistema di gioco sia contro Scandicci che contro Monza.

Le parole di coach Andrea Giovi. "Nella partita contro Bergamo forse siamo partiti contratti non siamo riusciti ad esprimere il meglio che potevamo mettere in campo all'inizio della della partita, dopodiché nel secondo set c'è stata una reazione sia a livello di gioco che nell'atteggiamento, cose che ovviamente vanno di pari passo, quindi siamo riusciti a partire molto forte nel secondo set, poi sul finale però abbiamo perso la concentrazione e questo ci ha condizionato poi anche nel terzo set, lì Bergamo è entrata in fiducia ed ha iniziato a giocare a braccio libero, noi non siamo riusciti ad avere la capacità di venirne fuori. Adesso c’è poco tempo per per andare a cambiare chissà quali cose, quindi dovremo puntare l'accento sulle cose basilari e cercare di essere più ordinati precisi su alcuni aspetti del gioco andando a Cuneo per cercare un riscatto almeno nel punto di vista della qualità del gioco, poi potremo vincere o perdere, ma sicuramente dovremo essere capaci di mettere in campo una una pallavolo migliore di quella che abbia messo in campo sia con Bergamo ma anche con Pinerolo e quindi cercare un riscatto dal punto di vista della prestazione e del gioco, poi il risultato eventualmente verrà di conseguenza. Dopo questa trasferta riusciremo avere delle settimane normali dal punto di vista del carico di lavoro in palestra e quindi potremo riprendere con il lavoro sul nostro sistema di gioco in modo da ritrovare l'ordine la qualità che comunque abbiamo dimostrato di essere capaci di mettere in campo".

Le Probabili formazioni

Signorile, Diop, Hall, Cecconello, Kuznetsova, Szamary. Libero: Caravello.

Allenatore: Zanini.

Bartoccini-Fortinfissi Perugia: Dilfer, Samedy, Polder, Nwakalor, Lazic, Guerra. Libero: Armini

Allenatore: Bertini

Arbitri: Mauro Carlo Goitre, Stafano Nava.

I precedenti

Nessun precedente tra le due formazioni.

Le Ex

Nessuna ex per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia mentre per Cuneo le ex sono: Beatrice Agrifoglio, al palleggio (Stagione 2020-.2020) e Bintu Diop (Stagione 2021-2022).

In diretta su VolleyballWorld alle 17.00

Sarà possibile seguire la gara in diretta streaming su volleyballworld.tv, per tutti i tifosi che useranno il codice sconto BARFOR10 al momento della sottoscrizione dell'abbonamento uno sconto del 10% sull'importo.