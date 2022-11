Superlega, Top Volley Cisterna - Sir Safety Susa Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Nona giornata in arrivo per la Sir Safety Susa Perugia.

Parte nel primo pomeriggio la carovana bianconera verso Cisterna. Rifiniture nel palasport pontino stasera e domattina, poi domani pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 18:00 e diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv, i Block Devils affronteranno i padroni di casa della Top Volley.

“Di tempo in questo periodo non ce n’è, dobbiamo essere bravi ad allenarci anche con le partite ed a sfruttare ogni momento possibile”, spiega il regista Simone Giannelli. “Domenica andiamo a Cisterna ad affrontare una squadra che quest’anno sta facendo molto bene. Bara (Baranowicz, ndr) è un palleggiatore forte ed esperto che sa far girare le sue squadre, tutti gli anni lo dimostra ed i risultati di quest’anno lo dicono. Cisterna è una squadra ben allenata, con un bel sideout ed un bel sistema di muro-difesa. Sarà una partita difficile in un palazzetto difficile”.

Subito in campo a distanza di tre giorni dunque Perugia per il primo di due incontri ravvicinati che vedranno poi i bianconeri partire direttamente per Duren per affrontare la formazione tedesca martedì 29 per il terzo turno di Champions. È stato chiaro Anastasi nel post Modena, proseguirà anche a Cisterna la rotazione di uomini programmata per portare tutto il gruppo in condizione in vista del mondiale per club. Pertanto è plausibile ipotizzare un utilizzo di chi ha avuto un turno di riposo giovedì scorso con un possibile il 6+1 iniziale con Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Solè e Flavio coppia di centrali, Plotnytskyi e Leon martelli ricevitori e Colaci libero.

Scontro d’alta quota a tutti gli effetti domani pomeriggio con Perugia capolista che affronta la terza della classe in coabitazione con Verona e Modena.

Già, perché la Top Volley di coach Soli è certamente la rivelazione di questo girone d’andata di Superlega. Gli scalpi eccellenti di Civitanova e Milano, i punti strappati su campi difficili come Trento e Monza, la capacità di mettere sempre in campo un gioco corale concreto ed efficace, fatto di velocità in fase di sideout e di ottima correlazione muro-difesa. Soli dovrebbe dare continuità al sestetto delle ultime uscite con il faro della squadra Baranowicz in cabina di regia, il croato Dirlic (terminale offensivo principale di Cisterna) in diagonale, l’australiano Zingel e Rossi al centro della rete, l’altro croato Sedlacek ed il turco Bayram martelli di posto quattro con Catania a guidare le operazioni in seconda linea.

PRECEDENTI

Ventidue i precedenti tra le due società con ventuno successi di Perugia ed una vittoria di Cisterna. L’ultimo confronto diretto a Cisterna lo scorso 3 aprile per gara 2 dei quarti di finale playoff della passata stagione con vittoria di Perugia in tre set (23-25, 20-25, 20-25).

EX DELLA PARTITA

Un ex in campo domani. È lo schiacciatore tedesco di Cisterna Denys Kaliberda, a Perugia nella stagione 2015-2016. Un ex anche in panchina, su quella pontina c’è Fabio Soli, da giocatore in maglia Sir in serie B1 nella stagione 2008-2009.

DIRETTA DEL MATCH SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match di domani tra Cisterna e Perugia sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18:00.

DIRETTA SUI CANALI SOCIAL

La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa del Palasport di Cisterna di Latina, racconterà live alle ore 18:00 Cisterna-Perugia sui canali social della società bianconera.

DIFFERITA DEL MATCH SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi di Cisterna-Perugia sarà trasmessa in replica lunedì alle ore 20:30 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Safety Susa Perugia. Martedì nuovo appuntamento con “Golden Set”, il programma di approfondimento sui Block Devils in onda sempre su Umbria TV alle ore 21:30 condotto da Federica Monarchi e Marco Cruciani.

PROBABILI FORMAZIONI:

TOP VOLLEY CISTERNA: Baranowicz-Dirlic, Rossi-Zingel, Sedlacek-Bayram, Catania libero. All. Soli.

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli-Rychlicki, Solè-Flavio, Leon-Plotnytskyi, Colaci libero. All. Anastasi.

Arbitri: Alessandro Rossi - Dominga Lot