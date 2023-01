Superlega, WithU Verona - Sir Safety Susa Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Primo match e prima trasferta del 2023 per la Sir Safety Susa Perugia!

Il nuovo anno bianconero riparte da Verona dove i Block Devils, per la terza giornata di ritorno di Superlega, affrontano domani pomeriggio i padroni di casa della WithU.

Fischio d’inizio al PalaOlimpia e diretta TV su Raisport a partire dalle ore 18:00.

Allenamento e seduta video stamattina per i bianconeri del presidente Sirci che poi nel primo pomeriggio partono alla volta di Verona dando il via ad una lunga trasferta che proseguirà poi con direzione Lubiana per la quinta giornata della fase a gironi di Champions. Domattina la squadra svolgerà l’ultima seduta di rifinitura nell’impianto scaligero e, in considerazione anche dell’impegno in campo internazionale subito a seguire, è possibile che Anastasi ruoti alcuni degli effettivi in campo. Difficile ipotizzare un sestetto di partenza, uno possibile è quello con Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Russo e Solè coppia di centrali, Leon e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

Verona dal canto suo cerca riscatto dopo la sconfitta in Coppa Italia del 29 dicembre proprio tra le mura del PalaOlimpia contro Piacenza. Possibile anche in casa veronese qualche ballottaggio che coach Stoytchev scioglierà in prossimità del match. Al momento dovrebbero essere della sfida inizialmente Spirito al palleggio, l’opposto russo Sapozhkov in diagonale, Mosca ed il bulgaro Grodzanov coppia di centrali, lo sloveno Mozic ed il maliano Keita in posto quattro e Gaggini a dirigere le operazioni in seconda linea.

PRECEDENTI

Trentatre i precedenti tra le due formazioni. Ventisette le vittorie della Sir Safety Susa Perugia, sei le affermazioni della WithU Verona. L’ultimo confronto diretto lo scorso 15 ottobre nel match di andata di campionato con vittoria dei bianconeri al PalaBarton 3-0 (25-22, 25-14, 25-20).

EX DELLA PARTITA

Tre gli ex in campo e tutti nel roster bianconero dove figurano Massimo Colaci, a Verona dal 2008 al 2010, Sebastian Solè, a Verona dal 2018 al 2020, e Stefano Mengozzi, a Verona dal 2016 al 2018.

DIRETTA TV SU RAISPORT E STREAMING SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match di domani tra Verona e Perugia sarà visibile in diretta TV su Raisport ch. 58 a partire dalle ore 18:00 con il commento live di Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta. Diretta streaming anche sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18:00.

DIRETTA SUI CANALI SOCIAL

La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa PalaOlimpia, racconterà live alle ore 18:00 Verona-Perugia sui canali social della società bianconera.

DIFFERITA DEL MATCH SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi di Verona-Perugia sarà trasmessa in replica lunedì alle ore 20:30 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Safety Susa Perugia. Martedì torna l’appuntamento con “Golden Set”, il programma di approfondimento sui Block Devils condotto da Federica Monarchi e Marco Cruciani in onda sempre su Umbria TV alle ore 21:30.

PROBABILI FORMAZIONI:

WITHU VERONA: Spirito-Sapozhkov, Mosca-Grozdanov, Mozic-Keita, Gaggini libero. All. Stoytchev.

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli-Rychlicki, Russo-Solè, Leon-Semeniuk, Colaci libero. All. Anastasi.

Arbitri: Rossella Piana - Umberto Zanussi