Superlega, Gioiella Prisma Taranto - Sir Safety Susa Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Ultima trasferta di regular season in Superlega per la Sir Safety Susa Perugia.

È partita stamattina la comitiva bianconera con destinazione Taranto dove domani pomeriggio i Block Devils, con fischio d’inizio al PalaMazzola alle ore 18:00 e diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv, affronteranno i padroni di casa della Gioiella Prisma.

Reduce dalla sconfitta in semifinale di Coppa Italia e da una settimana piena di lavoro al PalaBarton, torna dunque in campo Perugia per la penultima giornata di Superlega e prima tappa di un lungo viaggio che porterà poi i bianconeri a Berlino dove mercoledì avrà luogo il primo dei due atti dei quarti di finale di Champions contro il Berlin Recycling Volleys.

Rimette la testa al campionato la squadra del presidente Sirci. Lo fa con la voglia di reagire prontamente dopo la prima battuta d’arresto stagionale e di riprendere il cammino in vista della fase finale e più importante di stagione. Il primo posto già in cassaforte e la vicina gara in terra tedesca potrebbero portare coach Anastasi ad operare in corso d’opera alcuni cambi in sestetto sia per un ottimale dosaggio delle energie che per tastare il polso alla condizione generale dei ragazzi. Al netto di possibili modifiche, un 6+1 di partenza potrebbe essere quello con Giannelli e Rychlicki diagonale di posto 2, Russo e Flavio coppia di centrali, Plotnytskyi e Leon tandem in zona 4 e Colaci al suo posto come libero.

Dall’altra parte della rete c’è invece una formazione, la Gioiella Prisma Taranto, in piena corsa salvezza. I pugliesi occupano al momento la penultima posizione, ultima utile per restare in Superlega, con una lunghezza di vantaggio su Siena ed è chiaro che scenderanno in campo assetati di punti. Coach Di Pinto dovrebbe presentare al fischio d’inizio la formazione collaudata dell’ultimo periodo con Falaschi in regia, il giovane francese Lawani (arrivato a Taranto a fine gennaio e subito grande protagonista) opposto, l’ex Alletti in coppia con Larizza (scuola Lube) al centro della rete, il canadese Loeppky ed Antonov in posto quattro e Rizzo a guidare le operazioni in seconda linea.

PRECEDENTI

Tre i precedenti tra le due formazioni con tre vittorie della Sir Safety Susa Perugia. L’ultimo confronto diretto lo scorso 3 dicembre al PalaBarton per il match di andata con vittoria dei bianconeri 3-1 (25-17, 25-19, 23-25, 25-23).

EX DELLA PARTITA

Un ex in campo tra le due formazioni. È nel roster di Taranto dove figura Aimone Alletti protagonista a Perugia nella stagione 2012-2013.

DIRETTA DEL MATCH SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match di domani tra Taranto e Perugia sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18:00.

DIRETTA SUI CANALI SOCIAL

La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa del PalaMazzola, racconterà live alle ore 18:00 Taranto-Perugia sui canali social della società bianconera.

DIFFERITA DEL MATCH SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi di Taranto-Perugia sarà trasmessa in replica lunedì alle ore 20:30 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Safety Susa Perugia. Martedì nuovo appuntamento con “Golden Set”, il programma di approfondimento sui Block Devils in onda sempre su Umbria TV alle ore 21:30 con la conduzione di Federica Monarchi e Marco Cruciani.

PROBABILI FORMAZIONI:

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Falaschi-Lawani, Larizza-Alletti, Loeppky-Antonov, Rizzo libero. All. Di Pinto.

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli-Rychlicki, Russo-Flavio, Leon-Plotnytskyi, Colaci libero. All. Anastasi.

Arbitri: Umberto Zanussi - Antonella Verrascina