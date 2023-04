Playoff Challenge, Sir Safety Susa Perugia - WithU Verona: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Torna tra le mura amiche del PalaBarton la Sir Safety Susa Perugia.

Doppio turno casalingo consecutivo per gli uomini di Anastasi che ospitano in rapida successione domani sera Verona e martedì pomeriggio Modena per la terza e quarta giornata del girone dei Playoff Challenge.

Si parte domani contro la WithU Verona, fischio d’inizio e diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 19:30.

Allenamento tecnico oggi pomeriggio per i Block Devils che domattina svolgeranno l’ultima rifinitura a Pian di Massiano in vista della partita. Probabili alcuni cambi in sestetto per i bianconeri anche in vista dei due impegni ravvicinati, possibile vedere in campo al via Giannelli in regia, Herrera in diagonale, Russo e Solè coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

Verona arriva al PalaBarton dopo la vittoria con Padova ed il turno di riposo, al pari di Perugia, già osservato. Coach Stoytchev dovrebbe dare continuità al proprio starting seven e proporre inizialmente Spirito al palleggio, Sapozhkov opposto, Mosca e Grodzanov al centro della rete, Mozic e Keita attaccanti di posto quattro e Gaggini libero.

INGRESSO AL PALABARTON

La società bianconera comunica che sabato sera le porte del PalaBarton apriranno alle ore 18:00 circa. Per regolamentare al meglio l’accesso del pubblico saranno a disposizione gli accessi A1 - A3 - B2 - B3. La società ricorda che la biglietteria all’interno del palazzetto aprirà alle ore 15:30 per l’acquisto dei biglietti per il match.

PRECEDENTI

Trentaquattro i precedenti tra le due formazioni. Ventotto le vittorie della Sir Safety Susa Perugia, sei le affermazioni della WithU Verona. L’ultimo confronto diretto l’8 gennaio scorso per il match di ritorno della regular season con vittoria dei bianconeri a Verona 0-3 (17-25, 17-25, 16-25).

EX DELLA PARTITA

Tre gli ex in campo e tutti nel roster bianconero dove figurano Massimo Colaci, a Verona dal 2008 al 2010, Sebastian Solè, a Verona dal 2018 al 2020, e Stefano Mengozzi, a Verona dal 2016 al 2018.

DIRETTA DEL MATCH SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match di domani tra Perugia e Verona sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 19:30 con la telecronaca di Andrea Cruciani ed il commento tecnico di Marco Taba.

AGGIORNAMENTI LIVE SUI CANALI SOCIAL

Aggiornamenti live a cura dell’ufficio comunicazione bianconero per Perugia-Verona sui canali social della Sir Safety Susa Perugia.

DIFFERITA DEL MATCH SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi di Perugia-Verona sarà trasmessa in replica lunedì alle ore 20:30 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Safety Susa Perugia.

PROBABILI FORMAZIONI:

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli-Herrera, Russo-Solè, Plotnytskyi-Semeniuk, Colaci libero. All. Anastasi.

WITHU VERONA: Spirito-Sapozhkov, Mosca-Grozdanov, Mozic-Keita, Gaggini libero. All. Stoytchev.

Arbitri: Michele Brunelli - Marco Turtù