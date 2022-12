Mondiale per Club, Sir Safety Susa Perugia - Sada Cruzeiro Volei: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Sfida ai campioni in carica!

Dopo il vincente e convincente esordio di ieri con il Volei Renata, vittoria che è valsa già l’accesso alle semifinali del Mondiale per Club, tornano in campo stanotte i Block Devils per affrontare i padroni di casa del Sada Cruzeiro Volei, vincitori dell’ultima edizione della manifestazione.

Fischio d’inizio al Ginasio Poliesportivo Divino Braga di Betim alle ore 21:15 in Brasile, le 1:15 di notte in Italia, in palio il primo posto nella Pool A.

Copertura televisiva Sky Sport con diretta TV a partire dalle ore 1:00 di stanotte su Sky Sport Uno e Sky Sport Action (rispettivamente canale 201 e 206 della piattaforma Sky) con la telecronaca di Stefano Locatelli ed il commento tecnico di Andrea Zorzi. Diretta streaming invece sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire sempre dalle ore 1:00.

Rientrati in nottata in hotel dopo la partita di ieri, i Block Devils faranno in seconda mattinata un veloce lavoro di recupero fisico agli ordini dello staff bianconero. I ritmi serrati del Mondiale per Club non danno grandi possibilità di recupero, pertanto è possibile che coach Anastasi, magari anche a gara in corso, possa operare qualche rotazione di giocatori. Al momento è possibile vedere sul taraflex di Betim al via i sette di ieri e cioè Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Flavio e Russo coppia di centrali, Leon e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

Viene invece da un giorno di riposo il Sada Cruzeiro Volei, certamente la formazione più importante del Sudamerica e, come detto, campione in carica della manifestazione.

Coach Ferraz, che ha seguito attentamente ieri sera il match dei Block Devils da bordo campo, non dovrebbe apportare modifiche alla propria formazione di partenza e quindi dovremmo vedere in campo l’argentino Uriarte in regia, l’opposto della nazionale brasiliana Wallace in diagonale, i due centrali pure loro nazionali carioca Lucas (ex Modena) ed Otavio, il nazionale cubano Lopez ed il brasiliano Vaccari martelli ricevitori e Lukinha a comandare la seconda linea.

PROBABILI FORMAZIONI:

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli-Rychlicki, Russo-Flavio, Leon-Semeniuk, Colaci libero. All. Anastasi.

SADA CRUZEIRO VOLEI: Uriarte-Wallace, Lucas-Otavio, Lopez-Vaccari, Lukinha libero. All. Ferraz.