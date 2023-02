Superlega, Sir Safety Susa Perugia - Gas Sales Bluenergy Piacenza: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Anticipo della settima di ritorno di Superlega per la Sir Safety Susa Perugia che ospita domani tra le mura amiche del PalaBarton la Gas Sales Bluenergy Piacenza con fischio d’inizio e diretta TV su Raisport alle ore 18:00. Gustoso antipasto di quella che sarà la semifinale di Coppa Italia nella Final Four di Roma nel weekend del 25 e 26 febbraio.

“Quella di domani è una partita delicata per entrambe le formazioni”, dice il tecnico bianconero Andrea Anastasi. “Dal loro punto di vista è importante per la classifica, per noi è importante per capire che tipo di squadra avremo di fronte anche in previsione della Coppa Italia. Non so se a Perugia saranno al completo, ma stanno giocando sempre meglio e dobbiamo prendere il match con grande attenzione perché stanno trovando la loro identità ed hanno in rosa giocatori straordinari come Brizard, uno dei migliori palleggiatori al mondo, Simon, forse il miglior centrale al mondo, senza dimenticare Lucarelli, Leal, Recine. Abbiamo molto rispetto di Piacenza e la stiamo studiando con grandissima attenzione”.

Dopo la doppia trasferta a Modena e Milano, ritrovano il proprio pubblico in campionato al PalaBarton i Block Devils che vengono da diciassette vittorie consecutive in Superlega e che cercano, contando tutte le competizioni, il trentunesimo sorriso stagionale. Anastasi ed il suo staff valuteranno con attenzione oggi pomeriggio e domattina le condizioni dei ragazzi prima di decidere la formazione da mandare in campo inizialmente. Probabile un nuovo turnover con il ritorno dal primo pallone di Russo, Semeniuk e Rychlicki tenuti a riposo a Milano. Possibile dunque un 6+1 con Giannelli in regia, Rychlicki opposto, Russo e Flavio coppia di centrali, Leon e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

Piacenza dal canto suo si presenta a Perugia reduce dal successo di domenica scorsa con Taranto ed a caccia di una vittoria che sarebbe importantissima nella corsa al miglior piazzamento nella griglia playoff. Botti, tecnico piacentino, sta recuperando strada facendo tutti gli infortunati e dovrebbe scendere in campo inizialmente con il francese Brizard in cabina di regia, l’azzurro Romanò in diagonale, l’asso cubano Simon e Caneschi al centro della rete, Leal in tandem con Recine in posto quattro con Scanferla a guidare le operazioni in seconda linea.

INGRESSO AL PALABARTON

La società bianconera comunica che domani le porte del PalaBarton apriranno alle ore 16:15 circa per permettere un migliore ingresso alla partita. Per regolamentare al meglio l’accesso del pubblico saranno a disposizione gli accessi A1 - A3 - B2 - B3. La biglietteria del palazzetto sarà invece aperta a partire dalle ore 14:30 circa.

PRECEDENTI

Otto i precedenti tra le due società con otto successi di Perugia. L’ultimo confronto diretto a Piacenza lo scorso 12 novembre per la sfida d’andata con vittoria di Perugia in quattro set (21-25, 22-25, 25-22, 22-25). Altri 23 i precedenti tra Perugia e Piacenza, nella precedente gestione societaria, con 13 vittorie di Perugia e 10 successi di Piacenza.

EX DELLA PARTITA

Non ci sono ex in campo tra le due formazioni.

DIRETTA TV SU RAISPORT E STREAMING SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match di domani tra Perugia e Piacenza sarà visibile in diretta TV su Raisport ch. 58 a partire dalle ore 18:00 con il commento live di Maurizio Colantoni e Fabio Vullo. Diretta streaming anche sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18:00 con la telecronaca di Andrea Cruciani.

DIRETTA SUI CANALI SOCIAL

La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa del PalaBarton, racconterà live domani alle ore 18:00 Perugia-Piacenza sui canali social della società bianconera.

DIFFERITA DEL MATCH SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi di Perugia-Piacenza sarà trasmessa in replica lunedì alle ore 20:30 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Safety Susa Perugia. Martedì nuovo appuntamento con “Golden Set”, il programma di approfondimento sui Block Devils in onda sempre su Umbria TV alle ore 21:30. Ospiti in studio di Federica Monarchi e Marco Cruciani per la Sir Safety Susa Perugia saranno i due liberi bianconeri Massimo Colaci ed Alessandro Piccinelli.

PROBABILI FORMAZIONI:

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli-Rychlicki, Flavio-Russo, Leon-Semeniuk, Colaci libero. All. Anastasi.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard-Romanò, Caneschi-Simon, Leal-Recine, Scanferla libero. All. Botti.

Arbitri: Armando Simbari - Stefano Caretti