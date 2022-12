Superlega, Vero Volley Monza - Sir Safety Susa Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Prende il via il girone di ritorno di Superlega per la Sir Safety Susa Perugia.

Allenamento stamattina e poi partenza nel primo pomeriggio per i Block Devils con destinazione Monza dove domani pomeriggio, con fischio d’inizio all’Arena di Monza alle ore 15:30 e diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv, affronteranno i padroni di casa della Vero Volley.

“Come sempre, scenderemo in campo per cercare di vincere”, dice Oleh Plotnytskyi, uno degli ex della partita. “Monza è una squadra forte con un opposto incredibile che può cambiare la partita in qualsiasi momento e con il nostro ex compagno di squadra Jan Zimmermann che non c’era nella gara d’andata. Sarà quindi una partita difficile. Tante gare ravvicinate? Io sono contento di giocare, il calendario è questo, lo conoscevamo ed è il nostro lavoro, con la testa siamo pronti a giocare e questa è la cosa importante”.

Reduce dal match di giovedì sera in Champions con lo Ziraat Ankara, torna dunque subito in campo a distanza di meno di tre giorni Perugia per l’ennesimo appuntamento di questo dicembre di fuoco.

Dopo un girone d’andata perfetto (33 punti in 11 partite), i bianconeri cercano di partire con il piede giusto anche nella seconda fase della regular season. Il dosaggio delle energie, le condizioni dei ragazzi e le caratteristiche dell’avversario saranno come sempre i criteri in base ai quali coach Anastasi deciderà la formazione iniziale. Dopo il turno di riposo in Champions dovrebbe tornare la diagonale di posto 2 con Giannelli in regia e Rychlicki opposto, Russo e Flavio dovrebbero ancora essere i centrali, Plotnytskyi potrebbe essere affiancato da Leon (anche lui a riposo giovedì) in zona 4 mentre Colaci dovrebbe riprendere il suo posto come libero.

Di fronte una Vero Volley ferita dal mancato accesso ai quarti di Coppa Italia e quindi assetata di riscatto di fronte al proprio pubblico. Coach Eccheli dovrebbe presentare al fischio d’inizio la diagonale tutta tedesca con l’ex Zimmermann e Grozer, gli ex Galassi e Beretta dovrebbero essere i centrali, Maar e Daviyskiba gli schiacciatori di posto quattro mentre a dirigere le operazioni in seconda linea ci sarà Federici.

PRECEDENTI

Ventisette i precedenti tra le due formazioni. Ventuno le vittorie della Sir Safety Susa Perugia, sei le affermazioni della Vero Volley Monza. L’ultimo confronto diretto lo scorso 2 ottone nel match di andata con vittoria dei bianconeri al PalaBarton 3-0 (25-19, 25-21, 25-18).

EX DELLA PARTITA

Quattro gli ex in campo tra le due formazioni. Nel roster di Perugia figura l’ucraino Oleh Plotnytskyi, a Monza dal 2017 al 2019. Nelle file della Vero Volley ci sono invece Gianluca Galassi, a Perugia nella stagione 2018-2019, Thomas Beretta, in bianconero nella stagione 2014-2015, e Jan Zimmermann, nelle file dei Block Devils nella stagione 2020-2021.

DIRETTA DEL MATCH SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match di domani tra Monza e Perugia sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 15:30.

DIRETTA SUI CANALI SOCIAL

La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa dell’Arena di Monza, racconterà live alle ore 15:30 Monza-Perugia sui canali social della società bianconera.

DIFFERITA DEL MATCH SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi di Monza-Perugia sarà trasmessa in replica martedì alle ore 20:45 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Safety Susa Perugia. A seguire sempre martedì nuovo appuntamento con “Golden Set”, il programma di approfondimento sui Block Devils in onda alle ore 21:30 condotto da Federica Monarchi e Marco Cruciani.

PROBABILI FORMAZIONI:

VERO VOLLEY MONZA: Zimmermann-Grozer, Galassi-Beretta, Davyskiba-Maar, Federici libero. All. Eccheli.

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli-Rychlicki, Russo-Flavio, Leon-Plotnytskyi, Colaci libero. All. Anastasi.

Arbitri: Andrea Pozzato - Giuseppe Curto