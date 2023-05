Playoff Challenge, Sir Safety Susa Perugia - Vero Volley Monza: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Si alza, per l’ultima volta in questa stagione, il sipario al PalaBarton per la Sir Safety Susa Perugia. Domani sera i Block Devils chiudono il loro anno sportivo ed ospitano la Vero Volley Monza per la finale dei Playoff Challenge. Fischio d’inizio e diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv alle ore 19:30, in palio un posto nella prossima Challenge Cup.

Dopo una settimana piena di lavoro a Pian di Massiano, ultimi allenamenti pregara per i ragazzi di coach Anastasi che faranno studio tattico e seduta tecnica oggi pomeriggio con rifinitura finale domattina dopo la quale Anastasi, di concerto con il proprio staff, deciderà la formazione da mandare in campo. Per l’ultimo ballo stagionale e per andare a caccia di un posto in Europa, l’allenatore bianconero, all’ultima partita sulla panchina di Perugia, dovrebbe affidarsi alla stessa formazione della semifinale con Giannelli in regia, Herrera in diagonale, Flavio e Russo coppia di centrali, Leon e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

Monza si presenta al PalaBarton con il roster al completo e forte di un ottimo Playoff Challenge disputato. Anche coach Eccheli dovrebbe confermare gli stessi sette della semifinale con Cachopa in regia, Grozer in diagonale, Galassi e Di Martino centrali, Maar e Daviyskiba schiacciatori di posto quattro e Federici libero.

INGRESSO AL PALABARTON

La società bianconera comunica che domani le porte del PalaBarton apriranno alle ore 18:00 circa. Per regolamentare al meglio l’accesso del pubblico saranno a disposizione gli accessi A1 - A3 - B2 - B3. La società ricorda che la biglietteria all’interno del palazzetto aprirà alle ore 16:30 circa per l’acquisto dei biglietti per il match.

PRECEDENTI

Ventinove i precedenti tra le due formazioni. Ventitre le vittorie della Sir Safety Susa Perugia, sei le affermazioni della Vero Volley Monza. L’ultimo confronto diretto lo scorso 19 aprile a Monza nella fase a girone della Challenge Cup con vittoria dei bianconeri in tre set (22-25, 22-25, 29-31).

EX DELLA PARTITA

Quattro gli ex in campo tra le due formazioni. Nel roster di Perugia figura l’ucraino Oleh Plotnytskyi, a Monza dal 2017 al 2019. Nelle file della Vero Volley ci sono invece Gianluca Galassi, a Perugia nella stagione 2018-2019, Thomas Beretta, in bianconero nella stagione 2014-2015, e Jan Zimmermann, nelle file dei Block Devils nella stagione 2020-2021.

DIRETTA DEL MATCH SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match di domani tra Perugia e Monza sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 19:30 con la telecronaca di Andrea Cruciani.

AGGIORNAMENTI LIVE SUI CANALI SOCIAL

Aggiornamenti live a cura dell’ufficio comunicazione bianconero per Perugia-Monza sui canali social della Sir Safety Susa Perugia.

DIFFERITA DEL MATCH SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi di Perugia-Monza sarà trasmessa in replica lunedì alle ore 20:30 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Safety Susa Perugia.

PROBABILI FORMAZIONI:

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli-Herrera, Russo-Flavio, Semeniuk-Leon, Colaci libero. All. Anastasi.

VERO VOLLEY MONZA: Cachopa-Grozer, Galassi-Di Martino, Davyskiba-Maar, Federici libero. All. Eccheli.

Arbitri: Giuseppe Curto - Stefano Caretti