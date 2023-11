Superlega, Sir Susa Vim Perugia - Valsa Group Modena: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Torna la Superlega al PalaBarton con la Sir Susa Vim Perugia che ospita domani la Valsa Group Modena per uno dei big match della quarta giornata.

Fischio d’inizio con diretta Tv su Raisport e diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv alle ore 18:00.

Block Devils carichi per il ritorno tra le mura amiche e decisi a tornare al successo in campionato.

Allenamento tecnico oggi pomeriggio per i ragazzi cari al presidente Sirci, seduta video ed ultima rifinitura domattina dopo la quale coach Lorenzetti (che ritrova per la prima volta da avversario in panchina il suo vice delle ultime sette stagioni Petrella) farà tutte le valutazioni del caso con i suoi atleti e deciderà probabilmente la formazione da mandare in campo inizialmente. Possibile una conferma dei sette partiti domenica scorsa a Civitanova con Giannelli in regia, Ben Tara in diagonale, Flavio e Solè coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

“Dopo alcune settimane torniamo a casa nostra al PalaBarton per il big match contro Modena”, dice il libero bianconero Alessandro Toscani. “Affronteremo una squadra fortissima e piena di campioni, proveremo a giocarcela al meglio per portare a casa il miglior risultato possibile. Loro partiranno sicuramente forte, dovremo essere pronti. Se mi aspettavo così la Superlega? Onestamente il livello è ancora più alto di quanto mi aspettassi, debuttare nella Final Four di Supercoppa è stata una emozione forte, per fortuna è andata bene. Domani sera al PalaBarton ci sarà anche la coppa, ma per noi è importante guardare avanti e concentrarci sul match, sono certo che il nostro pubblico ci darà una spinta in più per provare a fare risultato”.

La Valsa Group Modena si presenta al PalaBarton anch’essa reduce da una sconfitta in Superlega per mano di Monza ed, al pari di Perugia, determinata e riprendere la strada della vittoria. Coach Petrella dovrebbe dare fiducia al collaudato 6+1 di questo inizio di stagione con il brasiliano Bruno in regia ed in diagonale con il bomber russo Sapozhkov, Sanguinetti e Stankovic dovrebbero essere i protagonisti al centro della rete, Juantorena e Rinaldi dovrebbero agire da schiacciatori di posto quattro con Federici a dirigere le operazioni in seconda linea.

INGRESSO AL PALABARTON

La società bianconera comunica che domenica pomeriggio le porte del PalaBarton apriranno alle ore 16:30 circa. Per regolamentare al meglio l’accesso del pubblico saranno a disposizione gli accessi A2 - A3 - B1 - B2. La società ricorda anche che la biglietteria all’interno del palazzetto da questa stagione è situata all’ingresso B3 e che la stessa sarà aperta a partire dalle ore 14.30.

PRECEDENTI

Quarantacinque i precedenti tra le due formazioni. Venticinque le vittorie della Sir Susa Vim Perugia, venti le affermazioni della Valsa Group Modena. L’ultimo confronto diretto lo scorso 7 maggio per la semifinale dei Playoff Challenge con vittoria dei bianconeri al PalaBarton in tre set con i parziali di 25-18, 25-12, 25-17.

EX DELLA PARTITA

Non ci sono ex in campo tra Perugia e Modena anche se il bianconero Tim Held ha vestito nel settore giovanile la casacca gialloblu dal 2014 al 2017 senza mai esordire in prima squadra. Un ex invece a bordo campo. È l’allenatore di Perugia Angelo Lorenzetti, sulla panchina di Modena dal 2001 al 2004 e poi dal 2012 al 2016.

DIRETTA TV SU RAISPORT E STREAMING SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match di domani tra Perugia e Modena sarà visibile in diretta TV su Raisport ch. 58 a partire dalle ore 18:00 con il commento di Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta. Diretta streaming anche sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18:00 con la telecronaca di Andrea Cruciani ed il commento tecnico di Marco Taba.

PROBABILI FORMAZIONI:

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli-Ben Tara, Flavio-Solè, Plotnytskyi-Semeniuk, Colaci libero. All. Lorenzetti.

VALSA GROUP MODENA: Bruno-Sapozhkov, Brehme-Sanguinetti, Juantorena-Rinaldi, Federici libero. All. Petrella.

Arbitri: Andrea Pozzato - Stefano Cesare