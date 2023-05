Playoff Challenge, Sir Safety Susa Perugia - Valsa Group Modena: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Torna al PalaBarton la Sir Safety Susa Perugia.

Chiuso al primo posto il girone dei Playoff Challenge, per i Block Devils arriva il momento della semifinale in gara unica contro la quarta classificata, la Valsa Group Modena. Si gioca domani pomeriggio a Pian di Massiano, fischio d’inizio nell’impianto perugino, con diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv, alle ore 18:00.

Dopo una settimana di buon lavoro, ultimi allenamenti pregara per i ragazzi di coach Anastasi che faranno studio tattico e seduta tecnica oggi pomeriggio con rifinitura finale domattina dopo la quale lo staff tecnico bianconero deciderà la formazione da mandare in campo. Dopo l’ampio turnover di domenica scorsa a Padova dovrebbero essere della contesa al fischio d’inizio Giannelli in regia, Herrera in diagonale, Flavio e Russo coppia di centrali, Leon e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

La Valsa Group Modena, reduce dalla vittoria casalinga nell’ultimo turno del girone contro Verona determinante per l’accesso in semifinale, arriva a Perugia per giocarsela a viso aperto conscia anche della buona prova sempre al PalaBarton disputata lo scorso 25 aprile nella quarta giornata del girone. Coach Giani probabilmente proseguirà a dare fiducia ai giocatori che hanno disputato i Playoff Challenge. Un 6+1 di partenza potrebbe essere quello con Bruno in regia, Sala a chiudere la diagonale, Sanguinetti e Stankovic al centro della rete, il belga Rousseaux in coppia con Rinaldi in posto quattro e Rossini a guidare la seconda linea.

INGRESSO AL PALABARTON

La società bianconera comunica che domani le porte del PalaBarton apriranno alle ore 16:30 circa. Per regolamentare al meglio l’accesso del pubblico saranno a disposizione gli accessi A1 - A3 - B2 - B3. La società ricorda che la biglietteria all’interno del palazzetto aprirà alle ore 14:30 per l’acquisto dei biglietti per il match.

PRECEDENTI

Quarantaquattro i precedenti tra le due formazioni. Ventiquattro le vittorie della Sir Safety Susa Perugia, venti le affermazioni della Valsa Group Modena. L’ultimo confronto diretto pochi giorni fa, il 25 aprile, per la quarta giornata del girone dei Playoff Challenge sempre al PalaBarton con vittoria di Perugia in tre set (25-22, 25-21, 34-32).

EX DELLA PARTITA

Nessun ex in campo tra le due formazioni. C’è un ex invece in panchina perché Andrea Anastasi, tecnico di Perugia, è stato da giocatore nelle fine della Panini Modena dal 1980 al 1983.

DIRETTA STREAMING SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match di domani tra Perugia e Modena sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18:00 con la telecronaca di Andrea Cruciani.

AGGIORNAMENTI LIVE SUI CANALI SOCIAL

Aggiornamenti live a cura dell’ufficio comunicazione bianconero per Perugia-Modena sui canali social della Sir Safety Susa Perugia.

DIFFERITA DEL MATCH SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi di Perugia-Modena sarà trasmessa in replica lunedì alle ore 20:30 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Safety Susa Perugia.

PROBABILI FORMAZIONI:

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli-Herrera, Flavio-Russo, Leon-Semeniuk, Colaci libero. All. Anastasi.

VALSA GROUP MODENA: Bruno-Sala, Sanguinetti-Stankovic, Rousseaux-Rinaldi, Rossini libero. All. Giani.

Arbitri: Andrea Pozzato - Massimiliano Giardini