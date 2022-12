Mondiale per Club, Sir Safety Susa Perugia - Itambe Minas: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Per un posto in finale!

È arrivato alle gare per le medaglie il Mondiale per Club e la Sir Safety Susa Perugia, dopo aver vinto il proprio girone di qualificazione superando prima il Renate e poi i padroni di casa del Sada, torna in campo stanotte per la seconda semifinale (nella prima saranno di fronte Sada e Trento) per affrontare la terza formazione brasiliana presente alla rassegna, l’Itambe Minas.

Fischio d’inizio al Ginasio Poliesportivo Divino Braga di Betim alle ore 21:30 in Brasile, le 1:30 di notte in Italia, in palio una delle due poltrone della finalissima.

Copertura televisiva Sky Sport con diretta TV a partire dalle ore 1:30 di stanotte su Sky Sport Uno e Sky Sport Action (rispettivamente canale 201 e 206 della piattaforma Sky) con la telecronaca di Stefano Locatelli ed il commento tecnico di Andrea Zorzi. Diretta streaming invece sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire sempre dalle ore 1:30.

Ritmi infernali per i Block Devils che in tarda mattinata svolgeranno solo una breve seduta di recupero fisico. Nel pomeriggio la squadra svolgerà poi una seduta video di studio tecnico-tattico dell’avversario prima della partenza alla volta di Betim. Difficile se non impossibile capire i sette che Anastasi manderà in campo al via, determinante sarà certamente la condizione fisica dei ragazzi. In base alla gara di ieri è possibile ipotizzare che rientreranno in sestetto Leon, Flavio e Rychlicki per cui un 6+1 potrebbe essere quello con Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Flavio e Russo coppia di centrali, Leon e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

L’Itambe Minas ha un po’ nascosto le carte nella gara di ieri persa 3-0 con Trento, ma è chiaro che coach Tambeiro Junior presenterà stasera la miglior formazione possibile per tentare il colpo. Torna dunque dopo un turno di riposo la diagonale palleggiatore opposto William-Vissotto, classe ed esperienza (43 anni il regista, 39 l’opposto in carriera passato per Latina, Taranto, Trento, Cuneo e Monza) al servizio della squadra. Molto giovane ed interessante invece il resto del sestetto. Al centro ci saranno i 207 cm. di Matheus ed il classe 2000 Juninho, in posto quattro il cubano pure lui classe 2000 Estada (ex Modena) ed Honorato con Maique a dirigere le operazioni in seconda linea.

PROBABILI FORMAZIONI:

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli-Rychlicki, Russo-Flavio, Leon-Semeniuk, Colaci libero. All. Anastasi.

ITAMBE MINAS: William-Vissotto, Matheus-Juninho, Honorato-Estrada, Maique libero. All. Tambeiro Junior.