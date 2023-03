Playoff Superlega, Sir Safety Susa Perugia - Allianz Milano: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Prendono il via i playoff di Superlega per la Sir Safety Susa Perugia che ospita domani pomeriggio tra le mura amiche del PalaBarton l’Allianz Milano per gara 1 dei quarti di finale. Fischio d’inizio e diretta TV su Raisport ch. 58 a partire dalle ore 18:00 per il primo atto della serie dei quarti che, a differenza delle passate stagioni, è al meglio delle cinque.

Dopo il brindisi in Champions di mercoledì scorso con Berlino, che è valso l’accesso alle semifinali della competizione, i Block Devils si tuffano dunque nella post season con l’intenzione di partire subito con il piede giusto nella corsa al tricolore.

Anastasi, conscio delle fatiche di coppa e delle tante partite ravvicinate in arrivo, potrebbe operare ancora dei cambi in sestetto per consentire un ottimale recupero di tutti i giocatori. Il 6+1 iniziale potrebbe quindi essere quello con Giannelli in regia, Herrera opposto, Solè e Flavio coppia di centrali, Leon e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

Milano si presenta a Perugia con l’organico al completo dopo alcune problematiche fisiche avute nelle scorse settimane. Coach Piazza, tecnico esperto e molto bravo nel preparare tatticamente le proprie squadre, dovrebbe quindi optare al via per Porro in cabina di regia, il francese Patry in diagonale, Vitelli con l’argentino Loser al centro della rete, il giapponese Ishikawa ed il talento cubano Mergarejo martelli di posto quattro con Pesaresi a guidare le operazioni in seconda linea.

INGRESSO AL PALABARTON

La società bianconera comunica che domani le porte del PalaBarton apriranno alle ore 16:00 circa per permettere un migliore ingresso alla partita. Per regolamentare al meglio l’accesso del pubblico saranno a disposizione gli accessi A1 - A3 - B2 - B3. La biglietteria del palazzetto sarà invece aperta a partire dalle ore 14:30 circa.



PRECEDENTI

Ventuno i precedenti tra le due formazioni. Diciotto le vittorie della Sir Safety Susa Perugia, tre le affermazioni dell’Allianz Milano. L’ultimo confronto diretto lo scorso 28 gennaio nel match di ritorno della regular season con vittoria dei bianconeri al Forum di Assago 0-3 (19-25, 23-25, 21-25).

EX DELLA PARTITA

Un ex in campo domani. È il libero bianconero Alessandro Piccinelli, in maglia Allianz nella stagione 2017-2018. In panchina per Milano invece, come vice Piazza, c’è Nicola Daldello giocatore a Perugia nel biennio 2011-2013.

DIRETTA TV SU RAISPORT E STREAMING SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match di domani tra Perugia e Milano sarà visibile in diretta TV su Raisport ch. 58 a partire dalle ore 18:00 con il commento live di Maurizio Colantoni e Fabio Vullo. Diretta streaming anche sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18:00 con la telecronaca di Andrea Cruciani.

DIRETTA SUI CANALI SOCIAL

La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa PalaBarton, racconterà live alle ore 18:00 Perugia-Milano sui canali social della società bianconera.

DIFFERITA DEL MATCH SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi di Perugia-Milano sarà trasmessa in replica lunedì alle ore 20:30 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Safety Susa Perugia. Martedì nuovo appuntamento con “Golden Set”, il programma di approfondimento sui Block Devils in onda sempre su Umbria TV alle ore 21:30 condotto da Federica Monarchi e Marco Cruciani.

PROBABILI FORMAZIONI:

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli-Herrera, Solè-Flavio, Semeniuk-Leon, Colaci libero. All. Anastasi.

ALLIANZ MILANO: Porro-Patry, Vitelli-Loser, Ishikawa-Mergarejo, Pesaresi libero. All. Piazza.

Arbitri: Stefano Caretti - Vincenzo Carcione