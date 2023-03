Champions, Sir Sicoma Monini Perugia - Berlin Recycling Volleys: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Torna l’atmosfera internazionale per la Sir Sicoma Monini Perugia.

Reduci dalla vittoria di domenica contro Civitanova in campionato, i bianconeri sono pronti ad indossare nuovamente il vestito buono della Champions League. Oggi pomeriggio e domattina ultime rifiniture per i bianconeri, domani sera alle ore 20:00 al PalaBarton, con diretta TV su Eurosport 1 e diretta streaming su Discovery+, fischio d’inizio del match di ritorno dei quarti di finale della massima competizione continentale riservata ai club contro i tedeschi del Berlin Recycling Volleys.

Si parte dalla vittoria dei Block Devils 1-3 la settimana scorsa in terra tedesca. A Perugia serve una vittoria o anche una sconfitta al tie break per accedere alla semifinale, una vittoria piena del Berlino 0-3 o 1-3 renderebbe necessario il golden set per decidere il nome di una delle quattro regine d’Europa.

“Dobbiamo affrontare il match con Berlino nel modo giusto anche dal punto di vista mentale. È una partita difficile, ma è normale perché siamo ai quarti di Champions ed ogni gara va giocata al massimo. Per noi è estremamente importante qualificarci per la semifinale, non dobbiamo perdere di vista nessun dettaglio e spingere dal primo punto”.

Così Andrea Anastasi alla vigilia. Il tecnico bianconero ha probabilmente già in mente i sette che inizieranno il match. Possibili i rientri di Plotnytskyi, Russo e Rychlicki a riposo domenica con Civitanova. Si può ipotizzare un 6+1 iniziale con Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Russo e Solè coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

“Adesso sarà un lungo tour de force ed ogni partita sarà importante”, spiega Alessandro Piccinelli. “Domani abbiamo Berlino, sarà una partita difficile ed una grande opportunità per noi per fare uno step in più ed accedere in semifinale”.

“Berlino è una grande squadra e noi dobbiamo restare concentrati”, conferma Jesus Herrera. “Abbiamo tantissima voglia di vincere e speriamo di raggiungere l’obiettivo della semifinale”.

Di fronte ai Block Devils una Berlino a caccia della grande impresa. La squadra tedesca prenderà dimestichezza con l’impianto di Pian di Massiano stasera e domattina per gli allenamenti di rito. Coach Enard dovrebbe dare seguito alla formazione dell’andata con il tedesco Tille in regia, il ceco Sotola opposto, il nazionale tedesco Brehme e l’australiano Mote al centro della rete, il tedesco Schott ed il francese Carle martelli ricevitori ed il giapponese Sato nel ruolo di libero. Possibile anche l’innesto, dall’inizio o a gara iniziata, del martello americano Kessel che nella sfida di una settimana fa aveva saputo cambiare il volto dei suoi.

INGRESSO AL PALABARTON

La società bianconera comunica che domani le porte del PalaBarton apriranno alle ore 18:30 circa per permettere un migliore ingresso alla partita. Per regolamentare al meglio l’accesso del pubblico saranno a disposizione gli accessi A1 - A3 - B2 - B3. La biglietteria del palazzetto sarà invece aperta a partire dalle ore 17:30 circa.

PRECEDENTI

Un confronto diretto tra Sir Sicoma Monini Perugia e Berlin Recycling Volleys, è la gara d’andata vinta dai bianconeri a Berlino in quattro set (18-25, 15-25, 25-23, 17-25).

EX DELLA PARTITA

Non ci sono ex in campo tra le due formazioni.

DIRETTA TV SU EUROSPORT 1 E DIRETTA STREAMING SU DISCOVERY+

Il match di domani tra Perugia e Berlino sarà visibile in diretta Tv su Eurosport 1 ed in diretta streaming sulla piattaforma web Discovery+ a partire dalle ore 20:00 con il commento da studio di Gianmario Bonzi e Paolo Cozzi.

DIRETTA ANCHE SUI CANALI SOCIAL BIANCONERI

La voce dell’ufficio comunicazione direttamente dalla tribuna stampa del PalaBarton racconterà domani alle ore 20:00 Perugia-Berlino sui canali social della società bianconera.

PROBABILI FORMAZIONI:

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Giannelli-Rychlicki, Russo-Solè, Plotnytskyi-Semeniuk, Colaci libero. All. Anastasi.

BERLIN RECYCLING VOLLEYS: Tille-Sotola, Mote-Brehme, Schott-Carle, Sato libero. All. Enard.

Arbitri: Wim Cambré - Vasileios Vasileiadis