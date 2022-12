Champions, Sir Sicoma Monini Perugia - Ziraat Bank Ankara: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Subito un altro impegno internazionale per la Sir Sicoma Monini Perugia!

Con gli occhi animi ancora inebriati dalle emozioni del Mondiale per Club vinto domenica a Betim in Brasile, tornano già in campo i Block Devils che, per la quarta giornata della Pool E di Champions League, ospitano al PalaBarton i turchi dello Ziraat Bank Ankara.

Fischio d’inizio domani sera a Pian di Massiano alle ore 20:00 con diretta TV su Eurosport 2 e diretta streaming su Discovery+.

“Dopo la vittoria del Mondiale del Club ci tuffiamo di nuovo nella Champions”, spiega il libero e senatore del gruppo Massimo Colaci. “Ci aspetta un match molto impegnativo, con una vittoria metteremmo una bella ipoteca sul primo posto della Pool, veniamo da un torneo molto faticoso e servirà l’aiuto di tutta la squadra. Abbiamo poco tempo per preparare la partita, contiamo sull’apporto del nostro pubblico che sarà come sempre decisivo”.

Rientro complicato dal Brasile per i Block Devils che, per problematiche di voli, hanno fatto ritorno a Perugia solo stanotte. Oggi pomeriggio la squadra sosterrà una seduta di lavoro tecnico e fisico, domattina breve rifinitura tecnica e studio tattico del match.

“Questa partita onestamente arriva in un momento particolare della nostra stagione. Arriviamo da un viaggio lungo ed importante che ha segnato la storia del club. Sarà una partita bella perché abbracceremo il nostro pubblico dopo la vittoria del Mondiale del Club. Dovremo gestire le forze. Faremo come sempre del nostro meglio per portare a casa la partita consapevoli che non sarà facile per tanti fattori”.

Così coach Anastasi alla vigilia. Il tecnico bianconero dovrà verificare oggi e domattina le condizioni dei suoi ragazzi per decidere la formazione che scenderà in campo inizialmente. Impossibile fare previsioni, un possibile 6+1 potrebbe essere quello con Ropret in regia, Herrera in diagonale, Flavio e Solè coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

Kavaz, tecnico dello Ziraat, dovrebbe dare invece continuità alla formazione tipo con Eksi al palleggio, Ter Maat in diagonale, Bulbul e Gunes coppia di centrali, Atanasov e Tunistra martelli ricevitori e Bayraktar libero.

Ospite d’onore al PalaBarton domani sera la coppa del Mondiale per Club ed occasione per tutto il popolo bianconero di rivedere e riabbracciare subito i freschi nuovi campioni del mondo.

INGRESSO AL PALABARTON

La società bianconera comunica che domani le porte del PalaBarton apriranno alle ore 18:30 circa. Per regolamentare al meglio l’accesso del pubblico saranno a disposizione gli accessi A1 - A3 - B2 - B3. La società ricorda che la biglietteria all’interno del palazzetto aprirà alle ore 17:00 per l’acquisto dei biglietti per il match.

PRECEDENTI

Seconda sfida assoluta tra Perugia e Ziraat Ankara in campo internazionale. L’unico confronto diretto precedente è il match d’andata con vittoria dei bianconeri in Turchia 1-3 (26-24, 22-25, 20-25, 23-25).

EX DELLA PARTITA

Nessun ex in campo tra le due formazioni. Un ex invece a bordo campo, è il preparatore atletico Sebastiano Chittolini nello staff tecnico dello Ziraat dal 2019 al 2021.

DIRETTA TV SU EUROSPORT 2 E DIRETTA STREAMING SU DISCOVERY+

Il match di domani tra Perugia e Ziraat Ankara sarà visibile in diretta Tv su Eurosport 2 ed in diretta streaming sulla piattaforma web Discovery+ a partire dalle ore 20:00 con il commento da studio di Fabrizio Monari e Paolo Cozzi.

DIRETTA SUI CANALI SOCIAL BIANCONERI

La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa del PalaBarton, racconterà live domani alle ore 20:00 Perugia-Ziraat Ankara sui canali social della società bianconera.

PROBABILI FORMAZIONI:

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Ropret-Herrera, Flavio-Solè, Plotnytskyi-Semeniuk, Colaci libero. All. Anastasi.

ZIRAAT BANK ANKARA: Eksi-Ter Maat, Bulbul-Gunes, Atanasov-Tunistra, Bayraktar libero. All. Kavaz.

Arbitri: Aleksandar Petrovic - Fabrice Collados