Playoff Challenge, Pallavolo Padova - Sir Safety Susa Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Dopo due gare casalinghe consecutive, torna a viaggiare la Sir Safety Susa Perugia.

Dopo la seduta di lavoro tecnico di stamattina, partono oggi nel primo pomeriggio i bianconeri alla volta di Padova dove domani pomeriggio affronteranno i padroni di casa della Pallavolo Padova per l’ultima giornata del girone dei Playoff Challenge. Fischio d’inizio alla Kioene Arena alle ore 18:00 con diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv.

Block Devils al comando della classifica, per mantenere la prima piazza utile per il fattore campo nella semifinale e nell’eventuale finale basta conquistare un set domani sul taraflex patavino.

“Veniamo da una bella vittoria con Modena che ci ha avvicinato al primo posto”, dice il centrale Sebastian Solè. “Quella di Padova potrebbe essere l’ultima trasferta della stagione, ci manca poco, un set, per conquistare la prima posizione ed andiamo su con questo obiettivo”.

Rosa al completo per coach Anastasi che deciderà solo all’ultimo il 6+1 iniziale che potrebbe essere quello con Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Flavio e Solè coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

Padova, 2 punti finora con una vittoria e due sconfitte, cerca punti per entrare tra le quattro semifinaliste. Senza l’opposto serbo Petkovic, che a fine regular season ha lasciato il gruppo di comune accordo con la società, coach Cuttini sta ruotando in queste gare tutti i propri effettivi e domani potrebbe presentare inizialmente l’ex Saitta in cabina di regia con Guzzo in diagonale, Canella e Crosato al centro della rete, Takahashi e Gardini in posto quattro con Zinger a presidiare la seconda linea.

PRECEDENTI

Ventiquattro i precedenti tra le due formazioni. Ventuno le vittorie della Sir Safety Susa Perugia, tre le affermazioni della Pallavolo Padova. L’ultimo confronto diretto lo scorso 15 gennaio nel match di ritorno della regular season con vittoria dei bianconeri al PalaBarton 3-0 (25-22, 25-21, 25-21).

EX DELLA PARTITA

Un solo ex in campo e gioca con la maglia di Padova. Si tratta del regista patavino Davide Saitta, a Perugia in serie A2 nella stagione dal 2010-2011.

DIRETTA STREAMING SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match di domani tra Padova e Perugia sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18:00.

AGGIORNAMENTI LIVE SUI CANALI SOCIAL

Aggiornamenti live a cura dell’ufficio comunicazione bianconero per Padova-Perugia sui canali social della Sir Safety Susa Perugia.

DIFFERITA DEL MATCH SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi di Padova-Perugia sarà trasmessa in replica lunedì alle ore 20:30 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Safety Susa Perugia.

PROBABILI FORMAZIONI:

PALLAVOLO PADOVA: Saitta-Guzzo, Canella-Crosato, Takahashi-Gardini, Zinger libero. All. Cuttini.

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli-Rychlicki, Flavio-Solè, Plotnytskyi-Semeniuk, Colaci libero. All. Anastasi.

Arbitri: Lorenzo Mattei - Fabio Bassan