Volley A2 femminile, Nuvoli Altafratte Padova - Bartoccini Fortinfissi Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Giovedì sera, al Pala Borsani, è arrivata la prima sconfitta stagionale della Bartoccini Fortinfissi Perugia. Un k.o. arrivato dopo 12 vittorie su 12 gare disputate che hanno portato le Black Angels a toccare quota 34 punti in classifica, ma è bastata una sconfitta per perdere, almeno momentaneamente, il primato del girone A di Serie A2 Tigotà. Busto ora comanda a quota 35. Il campionato è però ancora lunghissimo e offre una pronta occasione di riscatto a Sirressi e compagne: domenica 17 dicembre le Black Angels sono attese dalla trasferta in casa della Nuvolì Altafratte Padova, penultima in graduatoria con 4 punti all’attivo. Non inganni però ciò che dice la classifica: occhio infatti al momento di crescita delle venete, capaci di inanellare buone prestazioni nelle ultime gare con Brescia e Busto Arsizio (le ragazze di Rondinella hanno strappato un set al Pala Borsani). Si gioca alle ore 17.00 presso il Palazzetto dello Sport di Trebaseleghe (PD). Intanto, il libero perugino Alessia Lillacci commenta così lo scivolone per 3-0 contro la Futura Giovani Busto Arsizio e la prossima sfida a Padova:

“Giovedì sera non siamo state la solita Perugia, ma neanche lontanamente. - ammette Lillacci - Non ci siamo avvicinate minimamente ai nostri livelli. Le nostre avversarie hanno fatto una partita perfetta in ricezione, nel muro-difesa, al servizio e in attacco, ma noi siamo state sottotono. Un inciampo, il primo per noi, ci può stare, ma ora dobbiamo mantenere la stessa marcia di sempre e tornare alla vittoria a cominciare dalla partita di Padova. Poi arriveranno altre due gare casalinghe di fila e per noi sarà importante ritrovare il supporto del PalaBarton. Il morale deve rimanere alto, anche perchè al termine della gara con Busto ho visto delle facce che non mi sono piaciute per niente. In questo senso, tornare subito in campo a distanza di pochi giorni, può aiutarci a dimenticare. Voglio tornare a vivere un periodo felice”.

Il tecnico Andrea Giovi punterà sul 6 + 1 che vede Ricci e Montano in diagonale, Cogliandro e Bartolini al centro e Kosareva e Traballi in posto 4. Il libero e capitano è Sirressi. Ma, visto l’impegno ravvicinato, non è escluso che, a gara in corso, troveranno grande spazio altri elementi del roster. E la Padova di coach Vincenzo Rondinelli? Potrebbe scendere in campo con Bortolot al palleggio e Wabersich opposto, Fanelli e Volpin al centro e Pasa e Trampus in posto 4. Il libero è Masiero.

DIRETTA SU VOLLEYBALL WORLD TV

La sfida tra Nuvolì Altafratte Padova e Bartoccini Fortinfissi Perugia sarà visibile gratuitamente in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyball World TV. Basterà accedere al portale e registrarsi per vedere la partita.

DESIGNAZIONE ARBITRALE

Il match è stato affidato alla direzione del duo arbitrale composto da Virginia Tundo e Massimo Ancona. Al referto elettronico c’è Federico Garbin.

PROBABILI FORMAZIONI

NUVOLI ALTAFRATTE PADOVA: Bortolot - Wabersich; Fanelli - Volpin; Pasa - Trampus, Masiero (L). All.: Rondinella. Ass.: Fiscon

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: Ricci – Montano; Bartolini – Cogliandro; Traballi – Kosareva; Sirressi (L). All.: Giovi. Ass.: Marangi

Arbitri: Virginia Tundo – Massimo Ancona