Playoff Challenge Cup, Vero Volley Monza - Sir Safety Susa Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Allenamento stamattina a Pian di Massiano, nel primo pomeriggio partenza alla volta di Monza.

Questo il programma giornaliero della Sir Safety Susa Perugia che torna in campo domani sera all’Arena di Monza per affrontare i padroni di casa del Vero Volley nella seconda giornata della fase a girone dei Playoff Challenge, torneo che assegna un posto nella Challenge Cup 2023-2024. Fischio d’inizio e diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 19:30, per Perugia, dopo il turno di riposo nella prima giornata, è il match d’esordio nella competizione.

“Ovviamente il rammarico è tanto per le ultime sconfitte perché in quindici giorni abbiamo gettato al vento i nostri obiettivi principali che erano campionato e Champions. Purtroppo non siamo stati così bravi da meritarci di andare avanti. Ma non abbiamo perso attenzione nel lavoro quotidiano, stiamo spingendo dal punto di vista fisico e tecnico per farci trovare pronti per questo mini torneo che sono i Playoff Challenge. Partita dopo partita cercheremo di recuperare energie fisiche e nervose, ovviamente non è facile ritornare in campo, ma abbiamo la volontà di far bene. Monza ha recuperato Cachopa che è un palleggiatore straordinario e domani dovremo stare molto attenti. Abbiamo preparato già la partita, abbiamo studiato le loro caratteristiche ed andiamo a Monza per cercare di affrontare la gara nel modo migliore”.

Così Andrea Anastasi prima della partenza per Monza. Il tecnico bianconero deciderà solo in prossimità della partita la formazione iniziale, una possibile opzione è quella con Giannelli ed Herrera in diagonale, Flavio e Russo al centro, Plotnytskyi e Semeniuk in posto quattro e Colaci libero.

Monza, reduce dalla vittoria al quinto set al PalaPanini nella prima giornata, dovrebbe rispondere con Cachopa e Szwarc palleggiatore-opposto, Beretta e Galassi in posto tre, Davyskiba e Maar martelli ricevitori e Federici libero.

PRECEDENTI

Ventotto i precedenti tra le due formazioni. Ventidue le vittorie della Sir Safety Susa Perugia, sei le affermazioni della Vero Volley Monza. L’ultimo confronto diretto lo scorso 18 dicembre a Monza nel match di ritorno della regular season con vittoria dei bianconeri in tre set (19-25, 22-25, 20-25).

EX DELLA PARTITA

Quattro gli ex in campo tra le due formazioni. Nel roster di Perugia figura l’ucraino Oleh Plotnytskyi, a Monza dal 2017 al 2019. Nelle file della Vero Volley ci sono invece Gianluca Galassi, a Perugia nella stagione 2018-2019, Thomas Beretta, in bianconero nella stagione 2014-2015, e Jan Zimmermann, nelle file dei Block Devils nella stagione 2020-2021.

DIRETTA DEL MATCH SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match di domani tra Monza e Perugia sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 19:30.

DIRETTA SUI CANALI SOCIAL

La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa dell’Arena di Monza, racconterà live alle ore 19:30 Monza-Perugia sui canali social della società bianconera.

DIFFERITA DEL MATCH SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi di Monza-Perugia sarà trasmessa in replica giovedì sera alle ore 22:45 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Safety Susa Perugia.

PROBABILI FORMAZIONI:

VERO VOLLEY MONZA: Cachopa-Szwarc, Galassi-Beretta, Davyskiba-Maar, Federici libero. All. Eccheli.

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli-Herrera, Russo-Flavio, Semeniuk-Plotnytskyi, Colaci libero. All. Anastasi.

Arbitri: Stefano Caretti - Gianfranco Piperata