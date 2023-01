Superlega, Valsa Group Modena - Sir Safety Susa Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Big match per eccellenza in arrivo per la Sir Safety Susa Perugia!

In campo prima contro seconda della classe in Superlega con i Block Devils che salgono a Modena per affrontare domani pomeriggio, per la quinta giornata di ritorno di campionato, i padroni di casa della Valsa Group.

Fischio d’inizio in un PalaPanini che si preannuncia gremito e diretta TV su Raisport a partire dalle ore 18:00.

Studio tattico al video a poi allenamento stamattina per i ragazzi di coach Anastasi che poi nel pomeriggio partono alla volta di Modena dove domattina svolgeranno l’ultima seduta di rifinitura nell’impianto emiliano. Sestetto da decidere per il tecnico bianconero che probabilmente scioglierà gli ultimi dubbi proprio al termine della seduta di domattina al PalaPanini. Un possibile 6+1 di partenza potrebbe essere quello con Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Russo e Flavio coppia di centrali, Leon e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

Perugia scende in campo per cercare la vittoria numero ventotto in stagione, una vittoria che, nel caso arrivasse e fosse da tre punti, vorrebbe dire anche matematica conquista del primo posto in regular season. Modena invece cerca il successo per accorciare le distanze e per ripartire in campionato dopo lo stop di domenica scorsa a Milano.

Andrea Giani, tecnico gialloblu, dovrebbe scegliere al via i consueti sette dell’ultimo periodo con il brasiliano Bruno in regia, l’opposto turco Lagumdzija a chiudere la diagonale, il prodotto del vivaio Sanguinetti ed il serbo di passaporto italiano Stankovic al centro della rete, il francese Ngapeth in coppia con Rinaldi in posto quattro e Rossini a dirigere le operazioni in seconda linea.

PRECEDENTI

Quarantadue i precedenti tra le due formazioni. Ventidue le vittorie della Sir Safety Susa Perugia, venti le affermazioni della Valsa Group Modena. L’ultimo confronto diretto lo scorso 24 novembre al PalaBarton per il recupero della quinta di andata con vittoria di Perugia in tre set (25-17, 25-16, 25-20).

EX DELLA PARTITA

Nessun ex in campo tra le due formazioni. C’è un ex invece in panchina perché Andrea Anastasi, tecnico di Perugia, è stato da giocatore nelle fine della Panini Modena dal 1980 al 1983.

DIRETTA TV SU RAISPORT E STREAMING SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match di domani tra Modena e Perugia sarà visibile in diretta TV su Raisport ch. 58 a partire dalle ore 18:00 con il commento live di Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta. Diretta streaming anche sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18:00.

DIRETTA SUI CANALI SOCIAL

La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa del PalaPanini, racconterà live alle ore 18:00 Modena-Perugia sui canali social della società bianconera.

DIFFERITA DEL MATCH SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi di Modena-Perugia sarà trasmessa in replica lunedì alle ore 20:30 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Safety Susa Perugia. Martedì torna l’appuntamento settimanale con “Golden Set”, il programma di approfondimento sui Block Devils condotto da Federica Monarchi e Marco Cruciani in onda sempre su Umbria TV alle ore 21:30. Ospiti in studio il centrale Stefano Mengozzi ed il regista Gregor Ropret.

PROBABILI FORMAZIONI:

VALSA GROUP MODENA: Bruno-Lagumdzija, Sanguinetti-Stankovic, Ngapeth-Rinaldi, Rossini libero. All. Giani.

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli-Rychlicki, Russo-Flavio, Leon-Semeniuk, Colaci libero. All. Anastasi.

Arbitri: Stefano Cesare - Maurizio Canessa