Superlega, Allianz Milano - Sir Safety Susa Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Sesta di ritorno di Superlega in arrivo per la Sir Safety Susa Perugia!

I bianconeri anticipano al sabato e salgono a Milano per affrontare domani pomeriggio i padroni di casa dell’Allianz.

Cornice d’eccezione per l’evento con il Forum di Assago che sarà il teatro della sfida, un teatro che si preannuncia gremito e festante. Fischio d’inizio e diretta TV su Raisport a partire dalle ore 16:00.

“Arriva un match che magari per la nostra classifica conta poco avendo già la certezza del primo posto, ma per la loro classifica conta molto per entrare nei playoff. Milano è una buona squadra, all’andata ci mise in difficoltà ed anche la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia dimostra che ha qualità importanti. Una squadra con caratteristiche ben precise, molto brava in battuta ed in attacco. Servirà aver pazienza, saper soffrire e soprattutto tenere alto il nostro livello di gioco e di concentrazione. Giocare al Forum davanti a tanto pubblico sarà fantastico. Ho avuto la fortuna di giocarci in passato sia con il club che con la nazionale, quando è pieno si respira un’atmosfera particolare. Sicuramente loro avranno una motivazione in più, ma anche per noi sarà molto stimolante. Giocare davanti a tanta gente è sempre un piacere”.

Questo il prepartita del libero Massimo Colaci.

È partita di buon’ora stamattina la squadra con direzione Milano. Nel pomeriggio i bianconeri svolgeranno la rifinitura pregara nell’impianto di gioco al termine della quale Anastasi comunicherà i sette che scenderanno in campo inizialmente. Un possibile 6+1 di partenza potrebbe essere quello con Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Russo e Flavio coppia di centrali, Leon e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

Perugia scende in campo per cercare di allungare ulteriormente la striscia vincente, Milano invece cerca riscatto dopo la battuta d’arresto di domenica scorsa a Verona e cerca soprattutto punti importanti nella bagarre per i posti nei playoff.

Coach Piazza dovrà sciogliere i ballottaggi in posto tre e posto quattro. Al momento sembra plausibile uno starting seven iniziale con Porro in regia, Patrty opposto, Piano e Loser centrali, Mergarejo ed Ishikawa schiacciatori e Pesaresi a guidare le operazioni in seconda linea.

.

PRECEDENTI

Venti i precedenti tra le due formazioni. Diciassette le vittorie della Sir Safety Susa Perugia, tre le affermazioni dell’Allianz Milano. L’ultimo confronto diretto lo scorso 6 novembre nel match di andata della regular season con vittoria dei bianconeri al PalaBarton 3-0 (26-24, 25-22, 25-18).

EX DELLA PARTITA

Un ex in campo domani. È il libero bianconero Alessandro Piccinelli, in maglia Allianz nella stagione 2017-2018. In panchina per Milano invece, come vice Piazza, c’è Nicola Daldello giocatore a Perugia nel biennio 2011-2013.

DIRETTA TV SU RAISPORT E STREAMING SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match di domani tra Milano e Perugia sarà visibile in diretta TV su Raisport ch. 58 a partire dalle ore 16:00 con il commento live di Maurizio Colantoni e Fabio Vullo. Diretta streaming anche sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 16:00.

DIRETTA SUI CANALI SOCIAL

La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa del Forum di Assago, racconterà live alle ore 16:00 Milano-Perugia sui canali social della società bianconera.

DIFFERITA DEL MATCH SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi di Milano-Perugia sarà trasmessa in replica lunedì alle ore 20:30 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Safety Susa Perugia. Martedì consueto appuntamento settimanale con “Golden Set”, il programma di approfondimento sui Block Devils condotto da Federica Monarchi e Marco Cruciani in onda sempre su Umbria TV alle ore 21:30. Ospiti in studio il centrale Sebastian Solè ed il martello Oleh Plotnytskyi.

PROBABILI FORMAZIONI:

ALLIANZ MILANO: Porro-Patry, Piano-Loser, Ishikawa-Mergarejo, Pesaresi libero. All. Piazza.

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli-Rychlicki, Russo-Flavio, Leon-Semeniuk, Colaci libero. All. Anastasi.

Arbitri: Alessandro Cerra - Roberto Boris