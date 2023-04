Playoff Superlega, Allianz Milano - Sir Safety Susa Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Allenamento stamattina a Pian di Massiano, nel primo pomeriggio partenza alla volta di Milano.

Questo il sabato della Sir Safety Susa Perugia che torna subito a viaggiare e lo fa perché si gioca una fondamentale gara 4 dei quarti di finale playoff con i Block Devils attesi domani pomeriggio all’Allianz Cloud dai padroni di casa dell’Allianz Milano. Fischio d’inizio e diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18:00, Perugia avanti 2-1 nella serie con fattore campo finora sempre rispettato.

Reduci dalla sconfitta di mercoledì in Polonia in casa dello Zaksa, i bianconeri del presidente Sirci cercano a Milano un pronto riscatto. La squadra svolgerà domattina la consueta rifinitura nell’impianto di gioco dopo la quale Anastasi deciderà la formazione iniziale. Si potrebbe andare verso un 6+1 con Giannelli in regia, Herrera opposto, Russo e Flavio coppia di centrali, Plotnytskyi e Leon martelli ricevitori e Colaci libero.

La società meneghina ha chiamato a raccolta i propri sostenitori e si preannuncia un Allianz Cloud pieno di gente che cercherà di spingere Milano verso gara 5. Piazza, tecnico dell’Allianz, non dovrebbe apportare cambiamenti ai sette di partenza che dovrebbero essere Porro in cabina di regia, Patry in diagonale, Piano e Loser centrali, Ishikawa e Mergarejo schiacciatori di posto quattro e Pesaresi in seconda linea.

PRECEDENTI

Ventiquattro i precedenti tra le due formazioni. Venti le vittorie della Sir Safety Susa Perugia, quattro le affermazioni dell’Allianz Milano. Perugia avanti 2-1 nella serie dopo la vittoria di Perugia al PalaBarton in gara 1 con il punteggio di 3-0 (25-22, 25-15, 25-18), il successo di Milano all’Allianz Cloud in gara 2 con il punteggio di 3-2 (27-25, 25-21, 21-25, 18-25, 15-13) e l’affermazione di Perugia di nuovo al PalaBarton in gara 3 con il punteggio di 3-1 (22-25, 30-28, 25-18, 25-20).

EX DELLA PARTITA

Un ex in campo domani. È il libero bianconero Alessandro Piccinelli, in maglia Allianz nella stagione 2017-2018. In panchina per Milano invece, come vice Piazza, c’è Nicola Daldello giocatore a Perugia nel biennio 2011-2013.

DIRETTA STREAMING SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match di domani tra Milano e Perugia sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18:00.

DIRETTA SUI CANALI SOCIAL

La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa dell’Allianz Cloud, racconterà live alle ore 18:00 Milano-Perugia sui canali social della società bianconera.

DIFFERITA DEL MATCH SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi di Milano-Perugia sarà trasmessa in replica lunedì alle ore 20:30 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Safety Susa Perugia. Martedì nuovo appuntamento con “Golden Set”, il programma di approfondimento sui Block Devils in onda sempre su Umbria TV alle ore 21:30 condotto da Federica Monarchi e Marco Cruciani.

PROBABILI FORMAZIONI:

ALLIANZ MILANO: Porro-Patry, Piano-Loser, Ishikawa-Mergarejo, Pesaresi libero. All. Piazza.

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli-Herrera, Flavio-Russo, Leon-Plotnytskyi, Colaci libero. All. Anastasi.

Arbitri: Massimo Florian - Alessandro Cerra