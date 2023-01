Volley Champions League, ACH Volley Lubiana - Sir Sicoma Monini Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Viaggio con direzione Slovenia per la Sir Sicoma Monini Perugia.

Tutto pronto per la quinta giornata della Pool E di Champions League con i Block Devils attesi domani a Lubiana dalla sfida con i padroni di casa dell’ACH Volley.

Reduci dalla vittoria di domenica a Verona in campionato, i bianconeri sono partiti stamattina proprio dalla città scaligera per la vicina Slovenia. Nel pomeriggio e domattina i ragazzi del presidente Sirci svolgeranno le consuete rifiniture pregara alla Sportna Dvorana Tivoli di Lubiana, domani sera invece alle ore 18:00 fischio d’inizio del match con diretta streaming su Discovery+.

Con 12 punti in 4 partite contro i 7 proprio di Lubiana, la più diretta inseguitrice, a Perugia servono due set domani per avere la matematica certezza del primo posto nella Pool che significherebbe accesso diretto ai quarti di finale della Champions saltando quindi gli ottavi.

“Ci aspetta una partita assolutamente difficile. Avremo di fronte una squadra che sta lottando per qualificarsi e che sta giocando benissimo. Sono certo che troveremo un avversario ostico, forte e preparato e quindi dovremo essere anche noi preparati e concentrati perché vogliamo tornare a Perugia con la matematica certezza della qualificazione ai quarti per poi concentrarci sugli obiettivi futuri”.

Così Andrea Anastasi alla vigilia. Il tecnico bianconero proporrà con ogni probabilità ancora una rotazione di giocatori durante la partita, non saranno invece del match Colaci e Russo, rientrati a Perugia per svolgere un lavoro programmato e specifico con parte dello staff in vista delle prossime importanti sfide che attendono i bianconeri. Plausibile un 6+1 iniziale con Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Flavio, al rientro dopo il turno di riposo di domenica, e Solè coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk, anche lui a riposo a Verona, martelli ricevitori e Piccinelli libero.

“Andiamo a Lubiana carichi con l’obiettivo di vincere e di chiudere il discorso per il primo posto nella Pool”, dice Solè. “Non sarà facile, Lubiana sta giocando molto bene ed avrà il supporto dei propri tifosi. Dovremo dare il 100% e giocare la nostra miglior pallavolo”.

Di fronte ai Block Devils una Lubiana in ottime condizioni di forma ed in piena corsa per un posto nella fase ad eliminazione diretta. Coach Gacic potrebbe iniziare il match con il serbo Todorovic in regia, il macedone ex Forlì Gjorgiev opposto, l’ex Padova Concilja e Masulovic al centro della rete, Sket (ex Modena, Molfetta e Latina) e Kok martelli ricevitori e l’ex Ravenna Kovacic nel ruolo di libero.

PRECEDENTI

Un precedente tra ACH Volley Lubiana e Sir Sicoma Monini Perugia. È la sfida di andata al PalaBarton vinta dai Block Devils 3-0 (25-19, 25-16, 25-19).

EX DELLA PARTITA

Un ex in campo tra le due formazioni. Nel roster di Perugia c’è infatti Gregor Ropret, sloveno nato proprio a Lubiana ed in maglia Ach Volley dal 2013 al 2015 e nella stagione 2020-2021.

DIRETTA STREAMING SU DISCOVERY+

Il match di domani tra Lubiana e Perugia sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Discovery+ a partire dalle ore 18:00 con il commento da studio di Fabrizio Monari e Rachele Sangiuliano.

DIRETTA ANCHE SUI CANALI SOCIAL BIANCONERI

La voce dell’ufficio comunicazione racconterà domani alle ore 18:00 Lubiana-Perugia sui canali social della società bianconera.

PROBABILI FORMAZIONI:

ACH VOLLEY LUBIANA: Todorovic-Gjorgiev, Concilja-Masulovic, Sket-Kok, Kovacic libero. All. Gacic.

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Giannelli-Rychlicki, Solè-Flavio, Plotnytskyi-Semeniuk, Piccinelli libero. All. Anastasi.

Arbitri: Aleksandar Vinaliev - Wojciech Maroszek