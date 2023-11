Superlega, Lube Civitanova - Sir Susa Vim Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Dopo le gioie della Supercoppa, torna la Superlega per la Sir Susa Vim Perugia.

Allenamento tecnico nel primo pomeriggio al PalaBarton per i bianconeri, a seguire partenza alla volta di Civitanova dove domani pomeriggio i Block Devils affronteranno i padroni di casa della Cucine Lube per la terza giornata di campionato.

Fischio d’inizio con diretta Tv su Raisport e diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv alle ore 18:30 all’Eurosuole Forum dove andrà in scena, a distanza di soli quattro giorni, la replica della finalissima di Biella della Final Four di Supercoppa.

“La Supercoppa?”, dice Tim Held. “Sono molto felice per il risultato e per la squadra. Abbiamo festeggiato quanto potevamo, adesso però testa al campionato”.

Lo schiacciatore bianconero indirizza subito il focus sul match di domani a Civitanova.

“Sicuramente mi aspetto una partita molto combattuta. La Lube è una grande squadra, nè loro nè noi molleremo di un centimetro quindi sarà un’altra bella sfida e non vediamo l’ora domani di scendere in campo. La stanchezza? Siamo entrambe nelle stesse condizioni. Non so se sarà una gara sulla falsa riga di quella di mercoledì perchè ogni match fa storia a sè, possono succedere tante cose e vanno affrontate sul momento a viso aperto. Mi aspetto, questo sì, una grande battaglia anche domani”.

Preparazione evidentemente molto veloce per Lorenzetti ed il suo staff al rientro da Biella. Una preparazione per la quale il coach bianconero ha certamente tenuto conto di quanto ha detto sotto l’aspetto tecnico e tattico la gara di mercoledì scorso. L’obiettivo in casa Sir Susa Vim è quello di mettere prontamente nel cassetto il trofeo appena conquistato e di fissare l’attenzione su una gara evidentemente molto complicata e contro un avversario di rango. Lorenzetti verificherà le condizioni dei suoi ragazzi, reduci da un tour de force importante, prima di decidere i sette iniziali. Al netto di possibili variazioni, un 6+1 potrebbe essere quello con Giannelli in regia, Ben Tara in diagonale, Flavio e Solè coppia di centrali, Leon e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

Anche la Cucine Lube viene come Perugia da una lunga trasferta e quindi è plausibile che anche coach Blengini debba valutare la condizione generale dei suoi ragazzi prima di decidere il sestetto di partenza. Uno possibile è quello con De Cecco in regia, Lagumdzija opposto, Diamantini e Chinenyeze al centro della rete, Zaytsev e Nikolov in posto quattro e Balaso a guidare la seconda linea.

PRECEDENTI

Sessantatre i precedenti tra le due formazioni. Trentadue le vittorie della Sir Susa Vim Perugia, trentuno le affermazioni della Cucine Lube Civitanova. L’ultimo confronto diretto è decisamente fresco perché si tratta della Finale di Supercoppa dello scorso mercoledì con la vittoria al Biella Forum dei Block Devils al quinto set (parziali di 22-25, 23-25, 25-21, 34-32, 15-12).

EX DELLA PARTITA

Quattro gli ex nel match tra Civitanova e Perugia. Nel roster perugino c’è Davide Candellaro, alla Lube dal 2016 al 2018. Nella formazione marchigiana figurano Luciano De Cecco, alla Sir dal 2014 al 2020, Ivan Zaytsev, alla Sir dal 2016 al 2018, e Simone Anzani, alla Sir nella stagione 2017-2018.

DIRETTA TV SU RAISPORT E STREAMING SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match di domani tra Civitanova e Perugia sarà visibile in diretta TV su Raisport ch. 58 a partire dalle ore 18:30 con il commento di Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta. Diretta streaming anche sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18:30.

DIRETTA SUI CANALI SOCIAL

La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa dell’Eurosuole Forum, racconterà live alle ore 18:30 Civitanova-Perugia sui canali social della società bianconera.

PROGRAMMAZIONE SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi di Civitanova-Perugia sarà trasmessa in replica martedì alle ore 23:00 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Susa Vim Perugia. Prima sempre martedì ma alle ore 21:30 consueto appuntamento con “Golden Set”, il format settimanale di approfondimento sui Block Devils con conduzione affidata a Federica Monarchi e Marco Cruciani. Ospiti in studio i due atleti della Sir Susa Vim Perugia Sebastian Solè e Wassim Ben Tara, Mvp quest’ultimo della recente Supercoppa.

PROBABILI FORMAZIONI:

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco-Lagumdzija, Chinenyeze-Diamantini, Zaytsev-Nikolov, Balaso libero. All. Blengini.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli-Ben Tara, Flavio-Solè, Leon-Semeniuk, Colaci libero. All. Lorenzetti.

Arbitri: Armando Simbari - Mauro Goitre