Volley A2 femminile, Futura Giovani Busto Arsizio - Bartoccini Fortinfissi Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Periodo pre-natalizio di fuoco per la Bartoccini Fortinfissi Perugia. Nemmeno il tempo di festeggiare l’importante successo casalingo per 3-1 con Talmassons che ecco arrivare due trasferte consecutive nel giro di 4 giorni. Si parte con quella che, sulla carta, dovrebbe essere la partita più difficile di questa prima fase: giovedì 14 dicembre, con fischio d’inizio alle ore 19.45, le Black Angels scenderanno in campo sul taraflex della diretta inseguitrice, la Futura Giovani Busto Arsizio, reduce da un successo in quattro set ai danni di Padova nel “monday night” dell’11 dicembre. Al Pala Borsani si sfideranno capolista e vice capolista del girone A di Serie A2 Tigotà (Busto insegue a due punti di distanza) e, nonostante manchino ancora parecchie giornate alla fine della prima fase, potrebbe già essere uno scontro molto importante per decidere il primato. Domenica 17, invece, le ragazze del presidente Antonio Bartoccini saranno impegnate in Veneto nella tana della Nuvolì Altafratte Padova, penultima in classifica. Intanto Guido Marangi, vice allenatore della Bartoccini Fortinfissi, racconta così il momento delle perugine:

“Con Talmassons abbiamo ottenuto una vittoria sudata ma meritata - afferma Marangi - Magari non siamo stati perfetti a livello generale, ma, soprattutto rispetto alla partita d’andata, siamo stati assolutamente più cinici e concreti nei momenti cruciali della sfida. Adesso arriva una gara che indirizzerà parecchio l'esito della prima fase e ci arriviamo con maggiore consapevolezza di quello che possiamo fare. Sarà una partita difficile e lo sappiamo bene. Busto Arsizio, nel palazzetto di casa, avrà sicuramente un vantaggio nei riferimenti e soprattutto avrà voglia di rifarsi dopo la pesante sconfitta dell'andata (3-0 maturato al Palabarton lo scorso mese quando le Black Angels strapparono il primato proprio alle lombarde, ndr). Di sicuro sarà un avversario molto diverso rispetto a quello che abbiamo visto in casa nostra, per carattere e atteggiamento”.

Coach Giovi confermerà il collaudatissimo 6 + 1 che vede Ricci e Montano in diagonale, Cogliandro e Bartolini al centro e Kosareva e Traballi in banda, con Sirressi libero nonché capitano. Il tecnico delle lombarde, Daris Amadio, risponderà con gran probabilità con Monza al palleggio, Zanette opposto, Tonello e Rebora sotto rete e il duo Conceicao – Cvetnic a schiacciare. Il libero è Bonvicini.

DIRETTA SU VOLLEYBALL WORLD TV

La sfida tra Busto e Perugia sarà visibile gratuitamente in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyball World TV. Basterà accedere al portale e registrarsi.

DESIGNAZIONE ARBITRALE

Il match è stato affidato alla direzione del duo composto da Antonio Giovanni Marigliano e Marco Pasin. Al referto elettronico c’è Roberto Pozzi.

PROBABILI FORMAZIONI

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Monza – Zanette; Tonello – Rebora; Conceicao – Cvetnic, Bonvicini (L). All.: Amadio. Ass.: Cozzi

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: Ricci – Montano; Bartolini – Cogliandro; Traballi – Kosareva; Sirressi (L). All.: Giovi. Ass.: Marangi

Arbitri: Antonio Giovanni Marigliano - Marco Pasin