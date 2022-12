Serie A1 femminile, Prosecco Doc Imoco Conegliano - Bartoccini Fortinfissi Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

A Conegliano è quasi tutto pronto per festeggiare con i tifosi la Coppa del Mondo appena conquistata, ma come il celeberrimo adagio enuncia "prima il dovere e poi il piacere", nello specifico il "dovere" sarà affrontare la Bartoccini-Fortinfissi Perugia, una partita che sulla carta indica un destino ben preciso ma non è la prima volta che le due formazioni si incontrano a seguito di una vittoria Mondiale da parte delle pantere ed in quell'occasione il coach umbro Daniele Santarelli trovò una brutta sorpresa al PalaBarton da cui uscì con un solo punto a dispetto dei pronostici. Dall'altra parte le magliette sono chiamate all'impresa di tentare un'altra volta l'accesso agli annali della storia come cacciatrice di giganti, essendo anche vero che le ragazze di coach Bertini in questa stagione, hanno saputo tenere testa a squadre come Scandicci, Novara e Monza e dunque terranno coach Santarelli certamente sulla difensiva.

Le parole di coach Andrea Giovi ci parlano del lavoro svolto in settimana e di come stanno preparando l'incontro di Santo Stefano. "Abbiamo lavorato bene questa settimana ponendo l’attenzione su di noi e su gli aspetti che dobbiamo migliorare, abbiamo avuto modo di curare anche la parte fisica in maniera importante in modo da poter aggiustare le varie situazioni che potevamo. Contro Conegliano sarà una partita dove non avremo nulla da perdere quindi avremo la tranquillità di poter osare senza aver poi timori, andremo per cercare di fare il nostro gioco sapendo che saremo liberi di poter osare. Sicuramente dovremo andare concentrate su di noi dato che il valore dell’avversario è d’indubbio spessore, dovremo vedere noi cosa saremo in grado di fare rispetto a loro".

Le Probabili formazioni

Bartoccini-Fortinfissi Perugia: Dilfer, Samedy, Polder, Nwakalor, Guerra, Lazic. Libero: Armini

Allenatore: Bertini

Prosecco DOC Imoco Conegliano: Wolosz, Haak. Squarcini, Lubian, Gray, Robinson-Cook. Libero: De Gennaro.

Allenatore: Santarelli

Arbitri: Andrea Clemente, Veronica Mioara Papadopol

I precedenti

Cinque i precedenti tra le due squadre con quatto vittorie in favore delle venete ed una vittoria in favore della Bartoccini-Fortinfissi (maturata nel 2019 la settimana successiva alla vittoria del Mondiale per Club da parte di Conegliano).

Le Ex

Nessuna ex nel match